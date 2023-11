Sončne elektrarne za mala podjetja: zadnja možnost za ugodno proizvodnjo električne energije

Foto: Erasol

Mala podjetja, ki uporabljajo trifazni priključek do 63A, imajo še do konca leta 2023 na voljo edinstveno priložnost, da izkoristijo vse prednosti obstoječega načina obračunavanja električne energije, ki jo proizvedejo s svojimi sončnimi paneli.

Do konca leta lahko podjetja pridobijo soglasja za izgradnjo sončne elektrarne z letnim obračunom po sistemu neto meritev. Te sončne elektrarne morajo nato v letu 2024 tudi priklopiti.

Kaj pomeni netmetering?

Sistem samooskrbe oziroma netmetering deluje po sistemu neto meritev. To pomeni, da omrežje deluje kot nekakšen shranjevalnik energije: kadar proizvajate več energije (poleti), kot je potrebujete za lastne potrebe, presežke električne energije oddajate v omrežje. Kadar so vaše potrebe višje od proizvodnje (pozimi), pa električno energijo jemljete iz omrežja. Razlika med prevzeto in oddano energijo se obračuna ob koncu koledarskega leta.

Ker je proizvedena količina energije v poletnih mesecih višja kot pozimi, lahko presežke energije, proizvedene poleti, brezplačno uporabljate pozimi in tako v okviru koledarskega leta količino energije pokrijete z lastno proizvodnjo. Presežke energije na letni ravni pa brezplačno oddate v omrežje, zato je ključno, da izberete takšno sončno elektrarno, ki bo proizvedla toliko, kot potrebujete za svoje podjetje.

Gospodinjstva in mala podjetja lahko priključijo sončno elektrarno do največ 80 odstotkov svoje priključne moči, a z maksimalno močjo 34,4 kW.

Podjetjem, ki bodo zamudila to priložnost do konca leta, bodo dobavitelji obračunavali električno energijo v 15-minutnih intervalih. V tem primeru ne boste mogli več prenašati energije iz poletja na zimo ali na primer iz konca tedna na delovni dan.

Brez skrbi do soglasja in nepovratnih sredstev

Foto: Erasol

Ker postopek pridobivanja soglasja za priklop na elektroomrežje zahteva nekaj administrativnega dela, se veliko podjetij raje odloči za sodelovanje z zanesljivim ponudnikom sončnih elektrarn in drugih naprav za zagotavljanje energetske samooskrbe.

Podjetje Erasol za vas uredi vse, kar potrebujete za lastno sončno elektrarno – od pridobitve soglasja za izgradnjo do priklopa sončne elektrarne. Strokovnjaki podjetja Erasol vam pomagajo tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev Eko sklada in pripravijo vso dokumentacijo za priključitev v regijsko elektrodistribucijsko službo.

Z lastno sončno elektrarno do velikih prihrankov

Glavni razlog, da se podjetje odloči za izgradnjo lastne sončne elektrarne, je znižanje stroškov. Konec leta bo prinesel konec reguliranih cen elektrike za manjša podjetja in tako gre pričakovati do 50-odstotno podražitev cen elektrike za vsa podjetja, ki imajo varovalke do 3x63A.

Po zdajšnjih cenah se vsem, ki so malce večji porabniki električne energije, naložba v sončno elektrarno povrne že v treh letih. Pri novih cenah elektrike se bodo naložbe v elektrarno povrnile še prej.

Maksimalna moč sončne elektrarne je odvisna od varovalk, ki omejujejo izvozno moč elektrarne v omrežje. Na najmočnejše varovalke 3x63A lahko v omrežje oddate 34,4 kW. Z vgradnjo EnergyMetra pa lahko elektrarna proizvaja več, in sicer toliko več, kot takrat porabite. Hkrati elektrarna nikoli ne dela s polno močjo. Na takšne varovalke je mogoče namestiti elektrarno z močjo do 70 kW, ki bo na leto lahko proizvedla tudi več kot 70 tisoč kilovatnih ur električne energije.

V petih korakih do lastne sončne elektrarne Ko se odločite za namestitev lastne sončne elektrarne, izberite zanesljivo in strokovno podjetje, ki vam bo elektrarno izdelalo po sistemu ključ v roke, saj je celoten proces zelo zapleten. Prvi korak sta vedno ogled in energetsko svetovanje, pri katerem vam svetovalec podjetja predlaga primerno velikost elektrarne, pojasni delovanje in tehnično rešitev. Naslednji korak je pridobivanje soglasja podjetja za distribucijo električne energije, kar lahko traja tudi do dva meseca. Sledi namestitev, ki traja dan ali dva, ter na koncu tudi priklop. Celoten postopek od ogleda do priklopa elektrarne traja nekaj mesecev.

Dolga življenjska doba

Povprečna življenjska doba elektrarne je okoli 30 let, zato je ključno, da izberete izkušenega izvajalca, ki vgrajuje kakovostne komponente. Za vgrajene komponente garantirajo proizvajalci opreme, ki imajo tudi svoje podporne službe.

Sončno elektrarno sestavljajo sončni paneli. Podjetje Erasol vgrajuje monokristalne solarne panele enega največjih, najstarejših in najkakovostnejših proizvajalcev na svetu Suntech z 22-letno tradicijo, in sicer panele tipa N, ki imajo več kot 22-odstotni izkoristek, 25 let splošne garancije, manjši padec proizvodnje ob segrevanju in manjši padec proizvodnje z leti.

Njihovi solarni paneli so odporni proti vetru in snegu ter gredo skozi 52 kontrol kakovosti, preden zapustijo tovarno. Po 25 letih delovanja naj bi obdržali več kot 90 odstotkov svoje učinkovitosti.

Nakup hranilnika – baterije

Foto: Erasol

Nakup hranilnika trenutno načeloma ni ekonomsko smiseln. Hranilnik s sistemom "backup" hitro omogoči delovanje brez omrežja, vendar ne takoj – tako bodo računalniki ali druge naprave za sekundo obstali. V tem primeru je še vedno potreben UPS.

Hranilnik svetujemo podjetjem, kjer res ne morejo brez elektrike in kjer njihov brezprekinitveni napajalnik (UPS, angl. Uninterruptible Power Supply) že kaže znake starosti, a bo dovolj dober za prvih nekaj sekund, preden se vključi hranilnik.

Podjetja naj namesto novega brezprekinitvenega napajalnika raje kupijo elektrarno s hranilnikom in izkoristijo višjo subvencijo.

Nepovratne finančne spodbude za naložbo v sončno elektrarno

Podjetje lahko 40 odstotkov vloženega zneska v sončno elektrarno uporabi za zmanjšanje davčne osnove. Tako se investicija v elektrarno povrne še veliko prej. Eko sklad za mala podjetja namenja nepovratna sredstva, ki znašajo 50,00 EUR/kW sončne elektrarne v primeru samooskrbe. V primeru vgradnje hranilnika oziroma baterije pa 500 EUR/kW oziroma največ 25 odstotkov investicije, in sicer za največ 80 odstotkov vsote priključnih moči odjemnih mest. Baterija mora imeti 70 odstotkov kWh nominalne moči elektrarne.

Več informacij na voljo TUKAJ.