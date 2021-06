Spremenil nastavitve v programu in zrušil internet

"Eden od naših uporabnikov je spremenil nastavitve in sprožil programski hrošč," so razlog za zlom svoje platforme in posledično nedostopnost največjih spletnih strani na svetu za BBC pojasnili v podjetju Fastly. Kot so razkrili v podjetju, je programski hrošč v le nekaj minutah ustavil 85 odstotkov celotnega omrežja. "Napaka v programski kodi je posledica nadgradnje, ki smo jo pripravili za naše uporabnike maja. Ni jasno, kako so naši inženirji spregledali napako," so še sporočili iz podjetja, kjer tudi obljubljajo, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo.

Kdo vse je imel težave?

Zaradi programskega hrošča so včeraj nekaj časa bile popolnoma ali pa le delno nedosegljive med drugim spletne strani Amazon, Ebay, PayPal, Reddit, HBO Go, CNN, BBC, The Guardian, Bloomberg News in The New York Times.