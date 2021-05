Volkswagnov prostorni SUV: to so novosti #foto

Tiguan z modelom allspace nudi različico s podaljšano medosno razdaljo in tak avtomobil je v Evropi opcijsko opremljen s sedmimi sedeži. Dva se skrivata v prtljažniku in se pospravita v ravno dno. Čeprav je njihova uporabnost omejena, velja allspace za najbolj praktično različico sicer enega najbolje prodajanih športnih terencev tega razreda v Evropi.

Od klasičnega tiguana je daljši za 22 centimetrov, od leta 2017 pa so jih prodali 1,5 milijona. To je lep delež v celotni tiguanovi prodaji od leta 2007, ki znaša skoraj 6,4 milijona vozil. Medosje je 11 centimetrov daljše kot pri klasičnem tiguanu, prtljažnik pa za 145 litrov.

Foto: Volkswagen

Volkswagen je že prenovil tiguana in podobna osvežitev je zdaj doletela še različico allspace. Najbolj opazni bodo novi žarometi in svetlobni podpis, ki je podoben kot na osmi generaciji golfa. Pri višjih paketih opreme bo imel tiguan svetlobno letvico prek cele širine maske motorja, prav tako bo mogoče izbrati žaromete IQ.lights - te imajo po 24 modulov LED za vsak žaromet, ki prilagajajo osvetlitev ceste pred vozilom.

Foto: Volkswagen

Po prenovi 2,2 centimetra daljši

Po prenovi je tiguan allspace sicer dobra dva centimetra daljši, a to ni posebej vplivalo na uporabnost vozila v notranjosti. Prostornina prtljažnika znaša do 1.920 litrov. Več je serijske opreme, med vključenimi elementi so na primer radarski tempomat, večfunkcijski volanski obroč in samodejno zaviranje v sili. Allspace je dobil Volkswagnov že znan vmesnik za klimatsko napravo z drsniki, glede zaslona je serijski velik osem palcev - z doplačilom lahko zraste do 10,25 palcev.

Tiguana allspace bodo poganjali naslednji motorji: to bosta dvolitrski dizelski motor TDI (110 in 147 kW), pa tudi 1,5-litrski bencinski motor TSI (110 kW) ter dvolitrski motor TSI (140 ali 180 kW).

Glede vožnje je novost še sistem Travel Assist, ki zagotavlja funkcije vozniške asistence druge stopnje do hitrosti 210 kilometrov na uro.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen