Rus takoj razbil: to je njegov oče, ki Američane zalaga z milijoni

Nikita Mazepin v dirkaškem svetu nikakor ni nedokazano ime. Leta 2018 je bil podprvak serije GP3, lani je bil v formuli 2 peti. V svojem zadnjem letu nastopanja v kartingu je bil na svetovnem prvenstvu drugi, zaostal je le za današnjim McLarnovim dirkačem Landom Norrisom. V primerjavi z drugimi golobradimi novinci ima tudi zavidljivo število testnih kilometrov z dirkalniki formule ena.

Toda dejstvo, da je moral vse do zadnjega trepetati za podelitev super licence za formulo ena, da se je na kvalifikacijah dvakrat zavrtel (ob domnevnih tehničnih težavah) in da je v prvem krogu precej neslavno končal dirko ob odprtju v Bahrajnu (priznal je, da je bila krivda povsem njegova), govori tudi v prid njegovim kritikom.

"Overall, I feel like I've learned a lot, and hopefully I'm able to convert that into something positive for the next race."