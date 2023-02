Poštarji v Avstriji: obetajo se jim velike spremembe #foto

Na Dunaju bodo poštne pošiljke že leta 2025 dostavljali le še z brezogljičnimi električnimi vozili, do leta 2030 bodo enako storili na celotnem področju Avstrije. Taki so načrti avstrijske pošte, ki je v svojo floto zdaj sprejela že tritisoče vozilo. Med temi so tako električna kolesa, motorji, kakor manjši dostavniki, avtomobili in kombiji. To je tudi največja električna flota v Avstriji.

Poleg vozil tudi naložbe v sončne elektrarne

S prvimi štiridesetimi električnimi kombiji so na Dunaju že začeli z električno dostavo poštnih pošiljk, že od lanskega februarja v floto ne dodajajo več novih vozil s klasičnimi termičnimi motorji. Letno bodo v floto na državni ravni dodali okrog tisoč različnih električnih vozil. Na Dunaju bodo 350 klasičnih vozil nadomestili z električnimi, naložba v prenovo bo znašala 20 milijonov evrov.

Pošta bo pri naših severnih sosedih obenem vlagala v gradnjo fotovoltaik. Najprej bodo postavili trinajst solarnih enot z moočjo okrog 4,3 megavata (MWh), obenem je že v realizaciji nove solarne elektrarne z močjo 4,9 MWh, v prihodnje pa so v načrtu še elektrarne z močjo 9 MWh. Za svoja vozila bo pošta tudi sicer uporabljala le “zeleno” elektriko izdelano v Avstriji. Obenem bodo veliko pozornosti namenjali degradaciji baterij v svojih vozilih in njihovi ustrezni sekundarni rabi.

Foto: Pošta Avstrija