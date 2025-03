Foto: Porsche Porsche Holding (Porsche SE) s sedežem v avstrijskem Salzburgu je največji, to je 31,9-odstotni lastnik koncerna Volkswagen, ob tem pa tudi 12,5-odstotni lastnik družbe Porsche.

Zaradi znižane tržne vrednosti tako Volkswagna kot Porscheja, kar je vezano na poslovanje v lanskem letu, bo izguba za Porsche SE (po davkih) znašala skupno do največ 23 milijard evrov (19,9 milijarde evrov zaradi Volkswagna in 3,4 milijarde evrov zaradi Porscheja). Takšni so zadnji obeti holdinga iz Salzburga, ki bo dokončne poslovne rezultate objavil konec tega meseca. Pred tem so načrtovali manjše izgube, zdaj pa so napovedali slabši rezultat.

Pri Porsche SE so poudarili, da omenjena izguba ne bo imela neposrednih denarnih posledic. Trenutni obseg dolga znaša 5,2 milijarde evrov, holding pa bo delničarjem kljub omenjenim rezultatom še vedno izplačal dividende.

Porsche Slovenija je imel v obdobju 2019–2023 skoraj 2,6 milijarde evrov prometa in 91 milijonov evrov dobička.

Slovencem v lasti Porsche SE grejo avtomobilski posli odlično

Porsche SE je tudi lastnik podjetja Porsche Slovenija, ki je kot zastopnik znamk koncerna Volkswagen največji avtomobilski trgovec v Sloveniji. Poslovanje družbe, ki ga vodita Danilo Ferjančič in Martin Wienerroither, je zelo uspešno. V zadnjih petih letih, za katere so trenutno dostopni podatki (2019–2023), so imeli skoraj 2,6 milijarde evrov prometa in 91 milijonov evrov dobička.