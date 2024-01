Novo iz Češke: veliko hitrosti in moči za veliko denarja #foto

Praga je ena najstarejših avtomobilskih znamk v Evropi. Ustanovili so jo že leta 1907, dve leti pozneje je dobila zdajšnje ime. Aktivni so bili v prvi polovici prejšnjega stoletja (modeli mignon, grand, alfa, baby …), ko so delali tudi tovornjake za češko vojsko, z letom 1947 pa se je njihova proizvodnja povsem ustavila. Znova so jo zagnali leta 2011, in sicer s športnim avtomobilom R4S. Ta je imel 3,2-litrski motor V8 na osnovi motorja iz suzuki hayabuse.

Bohema na cestah v Nemčiji. Foto: Curbstone Events

Odlično razmerje med maso in močjo bencinskega šestvaljnika

Konec leta 2022 so predstavili superšportni model bohema, ki so ga zdaj začeli proizvajati. Sestavljanje avtomobilov bo potekalo ročno, načrtujejo pa zelo omejeno proizvodnjo. Ta bo potekala naslednja štiri leta. Bohema ima maso 982 kilogramov, moč 3,8-litrskega šestvaljnega motorja pa znaša 700 "konjev". Moč se prenaša na zadnji kolesi. Pospešek do sto kilometrov na uro je pod 3,5 sekunde.

Bohema bo stala 1,35 milijona evrov (brez lokalnih davkov), prvi avtomobil pa bodo kupcem v Evropi predali v prvi polovici letošnjega leta. Čehi pod vodstvom direktorja Tomasa Kaspareka načrtujejo tudi predajo avtomobilov kupcem v ZDA in Združenih Arabskih Emiratih.