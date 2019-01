Nemški 'Autobahn': nič več takih podvigov?

Evropska unija od Nemčije zahteva nižje izpuste prometnega sektorja in med predlogi ukrepov je tudi omejitev hitrosti po celotnem omrežju nemških avtocest. Podobno kot strategija Slovenije tudi Nemci vsaj v obliki predlogov stavijo predvsem na obdavčitev fosilnih goriv in pospeševanje elektrifikacije (novega) voznega parka.

Na mnogih odsekih nemških avtocest sicer že danes veljajo klasične omejitve hitrosti, tudi na tistih odprtih odsekih pa je zaradi prometne gneče navkljub večpasovnim cestam težko dosegati hitrosti prek 200 kilometrov na uro. Vseeno pa takih odsekov brez omejitve ni malo in ti so pisani na kožo zmogljivim avtomobilom nemške industrije. Ta ima torej neposredni interes, da lahko njihov avtomobil kupec tudi preizkusi in z njim uživa pri višjih hitrostih. Se lahko zaradi okoljevarstvenih omejitev to spremeni?

Višje hitrosti, višji izpusti

V nam bližnji Avstriji so na posameznih odsekih že sprejeli take omejitve. Ti odseki sodijo v ekološko cono in tam je hitrost dodatno znižana, s tem pa gre v zrak manj izpustov in s tem se varuje okolje. Avstrijci so nedavno celo razmišljali, da bi na teh odsekih električnim vozilom – ti pač ne glede na hitrost nimajo izpustov – dovolili višje hitrosti.

Mesto Bremen je leta 2008 sprejelo omejitev hitrosti 120 kilometrov na uro in začelo rušiti tabuje nemškega "Autobahna". Foto: Reuters

Lani je delež električnih in priključnih hibridov v Nemčiji znašal slaba dva odstotka. Najbolje prodajan je bil francoski renault zoe. Foto: Gregor Pavšič

Nemci s podobnimi težavami kot Slovenci

Nemčija podobno kot Slovenija lovi cilje Evropske unije glede zniževanje izpustov CO2 iz dušikovih oksidov (NOx) iz prometnega sektorja. V Nemčiji ti izpusti že skoraj 20 let stalno rastejo in če jih ne bodo uspeli znižati, čakajo državo visoke kazni.

Podobno je tudi v Sloveniji, kjer je država sprejela strategijo razvoja prometa (povečano število električnih vozil) do leta 2030. Takrat bi lahko prodajali le še nove avtomobile z zelo nizkim izpustom CO2, kakršne danes dosegajo kvečjemu priključni hibridi (po prehodu na standard meritev WLTP še ti realno ne), klasični bencinski in dizelski avtomobili pa ne.

Za zdaj le predlog: nižje hitrosti, davek na gorivo, kvote električnih vozil …

Posebna komisija pri nemškem transportnem ministrstvu je med ukrepi za zniževanje izpustov predlagala tudi omejitev hitrosti na celotnem omrežju nemških avtocest, je poročal nemški Der Spiegel. Sodeč po raziskavi te komisije bi omejitev hitrosti na 130 kilometrov na uro, konec olajšav za dizelsko gorivo in dodatna obdavčitev goriva (po letu 2023) ter subvencije za okolju prijazna vozila (električni avtomobili, priključni hibridi …) lahko prinesla 50 odstotkov potrebnega zmanjšanja izpustov.

Hitrost bi omejili tudi na podeželskih cestah (80 namesto 90 km/h), leta 2025 bi bilo predvidoma že 25 odstotkov novih avtomobilov električnih ali priključno hibridnih, do leta 2030 bi se ta delež že povečal na 50 odstotkov. Subvencijo za električna vozila bi lahko povečali na osem tisoč evrov.

Dokončno obliko predlogov mora odbor ministrstvu poslati do konca marca, to pa bodo nato vključili v nov zakon o klimatskih spremembah. Predstavniki odbora so sicer že danes prepričani, da mnogih kontroverznih predlogov ne bodo mogli sprejeti in da bo potrebno veliko diplomacije ter kompromisov med okoljskimi cilji in interesi nemškega gospodarstva.