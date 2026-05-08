Avtor:
N. V.

Petek,
8. 5. 2026,
9.46

HPV rak Dave Coulier

Za igralcem je težka preizkušnja: Pravite, da sem videti in slišati drugače. Res je.

Dave Coulier | Dave Coulier v letih 1987, 2017 in danes | Foto Guliverimage/Instagram

Foto: Guliverimage/Instagram

Zvezdnik serije Polna hiša je na družbenih omrežjih razkril stranske učinke zdravljenja raka: "Več mesecev nisem mogel jesti goste hrane."

Igralec Dave Coulier, najbolj znan po vlogi strica Joeyja v humoristični seriji Polna hiša (Full House), je na Instagramu objavil video, v katerem je spregovoril o svojem boju z rakom.

"Ko sem se zadnjič oglasil, ste nekateri omenili, da sem videti in slišati drugače. Res je," je 66-letni Coulier dejal v videoposnetku in pojasnil: "Kar vidite, so stranski učinki obsežnega obsevanja, ki sem ga prestal zaradi raka v grlu."

"Več mesecev nisem mogel jesti goste hrane, zaradi česar sem shujšal za 20 kilogramov, to pa je vplivalo tudi na moj govor," je povedal.

Igralec je leta 2024 razkril, da so mu odkrili ne-Hodgkinov limfom, eno od vrst raka limfnega sistema, bolezen je bila v tretjem stadiju. Marca 2025 je sporočil, da je raka premagal, pozneje istega leta pa, da so mu odkrili raka ustne votline, ki ga je povzročila okužba z virusom HPV.

Februarja letos je naznanil, da je po dveh letih bolezen v remisiji, kljub temu pa priznal, da se mu zdi, da je "rak ves čas v vzvratnem ogledalu".

