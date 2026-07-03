Priljubljena vplivnica in manekenka Nara Smith je v čustvenem videoposnetku na Instagramu razkrila, da se njena dveletna hčerka Whimsy Lou bori z rakom. Deklici so bolezen odkrili proti koncu lanskega leta, podrobnosti o vrsti ali stadiju raka pa ni razkrila.

"Ni preprostega načina, kako to povedati ali govoriti o tem," je priznala 24-letna Nara Smith, ki ima na Instagramu in TikToku skupaj več kot 16 milijonov sledilcev. Nara je ena najbolj prepoznavnih ustvarjalk vsebin s področja družinskega življenja in gospodinjstva, pogosto pa jo uvrščajo med tako imenovane ustvarjalke vsebin "trad wife" (tradicionalne žene, op. p.).

Sumljiv znak je sprožil alarm

Nara in njen mož, maneken Lucky Blue Smith, imata skupaj štiri otroke: petletno Rumble Honey, štiriletnega Slima Easyja, dveletno Whimsy Lou in devetmesečno Fawnie Golden. Lucky ima iz prejšnje zveze še hčerko Gravity Blue.

Kot je pojasnila Nara, so na hčerki opazili nekaj sumljivega, zaradi česar so jo odpeljali na urgenco in nato še k pediatru.

"Spomnim se, da je nenadoma postal zelo tih in miren. Takrat mi je srce zastalo. Ne vem, ali je bil to občutek ali materinska intuicija, a prva misel, ki me je prešinila, je bila: ima raka," je povedala.

Deklico so nato odpeljali v najbližjo otroško bolnišnico, kjer je opravila rentgensko slikanje, ultrazvok in biopsijo. "Kmalu zatem so nas poklicali in povedali, da ima raka, da se je bolezen že razširila in da mora nemudoma začeti kemoterapijo," je še razložila.

Nara in mož Lucky Blue Foto: Guliverimage

S svojo zgodbo želi pomagati drugim staršem

Vplivnica je poudarila, da se je za javno razkritje odločila zato, ker je sama v najtežjih trenutkih veliko opore našla v izkušnjah drugih staršev.

"Pogovori z drugimi starši, družinami v bolnišnici ter informacije, ki sem jih našla na forumih in družbenih omrežjih, so mi prinesli veliko tolažbe in zmanjšali občutek osamljenosti," je povedala.

Dodala je, da upa, da bo njena zgodba pomagala tudi drugim. "Želimo si, da bi komu prinesla tolažbo ali pa ga spodbudila, da zaradi opozorilnih znakov čim prej obišče zdravnika."

Foto: Guliverimage

Usklajevanje zdravljenja, materinstva in službe je velik izziv

Zvezdnica je ob tem priznala, da je bilo zadnje obdobje izjemno zahtevno. Poleg skrbi za bolno hčerko okreva tudi po zadnjem porodu, hkrati pa z možem skrbita še za preostale otroke in poskušata usklajevati službene obveznosti.

"Odkar smo izvedeli za diagnozo, je vse skupaj izjemno težko. Ob skrbi za Whimsy, druge otroke, okrevanju po porodu in delu je bilo vse skupaj velik izziv," je povedala.

Ob koncu je izrazila željo, da bi njena izpoved vsaj eni družini vlila upanje. "Upam, da bom s tem, ko sem delila svojo zgodbo, komu prinesla vsaj malo tolažbe in občutek, da na tej poti ni sam."