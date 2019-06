Poznate temelje pravilne intimne nege?

Oglasno sporočilo

Pravilna intimna nega je za vsako žensko pomemben del osebne higiene in predstavlja temelj za zdravje intimnih predelov. A kljub temu marsikatera ženska pozabi, da ti občutljivi deli telesa zahtevajo posebno in prilagojeno nego, ki bo zaščitila njihovo naravno ravnovesje.

Foto: Getty Images Vodilna znamka izdelkov za intimno nego, Chilly, skupaj z Združenjem ginekologov in porodničarjev Slovenije želi s projektom "Pojem pod tušem" ozaveščati o pomenu pravilne intimne nege v različnih življenjskih obdobjih ter prikazati to pomembno tematiko v pozitivni in sproščeni luči. Ozaveščanje o pomenu intimne nege bodo širile tudi tri Chilly ambasadorke, prva izmed njih pa je 17-letna gimnazijka Rebeka Tomc, ki na svojem priljubljenem kanalu YouTube ustvarja zabavne in zanimive vsebine. Za strokovne nasvete o intimni negi v najstniških letih pa smo se obrnili na ginekologinjo Andrejo Štolfa, dr. med, članico Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije.

Kako torej mlada dekleta dojemajo intimno nego in kaj je pomembno za zdravje intimnih predelov v najstniških letih?

Rebeka nam je zaupala, da se ji zdi intimna nega enako pomembna kot osebna nega in jo zato dojema kot nekaj samoumevnega. S svojimi vrstnicami se zaenkrat še ne pogovarja veliko o intimni negi, saj za tak pogovor ni dovolj primernih priložnosti, pomembno pa se ji zdi, da se lahko o tem pogovarja s starši.

Da je redna skrb za intimne predele res pomembna, poudarja tudi dr. Štolfa: "Z redno nego odstranjujemo ostanke potu, nečistoče na koži in neprijeten vonj. Nega enkrat dnevno je dovolj, razen v zelo vročem in vlažnem vremenu ali po športnih aktivnostih."

Mladim dekletom precej strahu in nelagodja vzbuja prvi obisk ginekologa, ki ga zato velikokrat prelagajo. "Čas za prvi obisk pri ginekologu je takrat, ko ima dekle kakršnekoli težave v predelu rodil. Včasih je razlog neurejen menstrualni ciklus ob začetku menstruacij, lahko pa so to tudi boleče menstruacije ali težave z vnetjem spolovila. Največ deklet pa se za obisk ginekologa odloči ob začetku spolnega življenja, ko potrebujejo kontracepcijsko zaščito," pojasnjuje dr. Štolfa in poudarja pomen ozaveščanja mladih o zaščiti pred nezaželeno zanositvijo.

Rebeka pa vsem dekletom, ki se prvič odpravljajo na ginekološki pregled, svetuje pogovor z bližnjimi: "V skrb za intimne predele spada tudi obisk ginekologa. Bistveno manj stresno pa je, če se na tak obisk predhodno pripravimo: pripravimo vprašanja, preverimo, koliko časa traja pregled, kako izgleda pregled … Fino je tudi, če se o tem lahko pogovorimo z osebo, ki ji zaupamo. Lahko je to pogovor s starši ali prijateljicami."

Posebno pozornost pa morajo najstnice nameniti tudi izbiri izdelkov, česar se zaveda tudi Rebeka: "Ko izbiramo izdelke za intimno nego, je prav da vemo, da gel za prhanje ali trdo milo nista primerna za takšno nego. Sama že od nekdaj uporabljam, tako kot moja mami in sestra, intimno milo Chilly. Je izjemno blago, negovalno in ne povzroča neprijetnega pekočega občutka ali srbečice. Če se izrazim po najstniško, Chilly je zakon!"

