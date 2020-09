Izkušnja korona krize: gotovino je treba nadomestiti

Ko se čez noč vse ustavi in ko kar naenkrat ne veš, kako se boš znašel danes, kaj šele jutri. Negotovosti ob izbruhu epidemije je bilo med številnimi majhnimi obrtniki in podjetniki veliko. Preverite, kako sta se v teh težkih mesecih znašla gostilničarka Anja Malajner Černe in pek Miroslav Rednak. Obema je skupna podobna ugotovitev: treba bo poiskati nove rešitve za prihodnost.

Epidemija covid-19 je grobo posegla v poslovanje marsikaterega podjetnika in obrtnika, ki je do marca letos delal sicer trdno in zavzeto, vendar seveda brez zavedanja, kako močno lahko takšni nepredvidljivi dogodki vplivajo na njegov vsakdan.

A spremembe so prišle praktično čez noč. In kar naenkrat so se marsikateri znašli na robu propada.

"Takrat, ko smo morali vse zapreti, je bilo za nas zelo stresno obdobje, zato ker smo imeli zelo veliko rezervacij, vsi vikendi so bili zasedeni in naenkrat je bilo konec. Nismo več vedeli, kaj naj naredimo," nam svojo izkušnjo tistih prvih dni popolnega zaprtja opiše Anja Malajner Černe, ki skupaj z družino vodi domačo gostilno in kmetijo.

Njihova gostilniška ponudba je edinstvena, saj obratujejo le ob koncih tedna in še to samo za zaprte družbe. Odvisni so izključno od rezervacij, ki pa so jih morali čez noč odpovedati. Najprej se je začelo iskanje nadomestnih terminov, kar je bilo težko, saj imajo vikende že za mesece naprej rezervirane. Izpad prihodkov je bil takojšen.

Poleg tega se je tukaj pojavila težava z živili in sestavinami, ki so bile že pripravljene za pripravo jedi. Zaprtje se je namreč zgodilo dan pred novo rezervacijo. Ampak so se znašli, pravijo, izdelke, ki so tako in tako domači, so pojedli ali zamrznili.

"Pograbi te panika," se pominja Miroslav Rednak, pek iz Luč pri Savinji. "Strah te je, kaj bo od tega ostalo, ali boš lahko vse to poplačal, ali bo vsa ekipa, ki si jo vsa ta leta sestavljal, ostala na kupu, ali se boš moral kateremu odreči, kaj narediti, ali boš sploh obstal. Nobeden ni vedel, kaj nas čaka, kako dolgo bo to trajalo. To je bilo nekaj čisto novega, na kar nisi mogel biti pripravljen." Čeprav je v več kot 35 letih dela in odraščanja v tem poslu imel dovolj znanja in izkušenj, se je najprej zdelo, kot da je vsega konec. Prve tri tedne je bilo najhujše, pravi danes, potem pa se je bilo treba zorganizirati drugače in nadaljevati po najboljših močeh.

Najprej so se razdelili na dve ekipi - če bi se ena ekipa okužila, bi lahko druga delala, da nam ne bi čisto zaprli delavnice.

Največji strah: bomo morali koga odpustiti?

Dejavnost Miroslava Rednaka je močno odvisna od šol, vrtcev in gostilniških lokalov, tako da je bil izpad prihodkov na začetku zelo boleč. "Prve tri tedne smo delali 60 odstotkov manj, za veliko noč smo bili na 15-20 odstotkih manj kot pa lansko leto za veliko noč. Maja smo bili še na 10 odstotkih manj kot lansko leto," pojasnjuje in dodaja, da so se poleti stvari počasi začele odvijati po pravih tirnicah.

"Marsikdo je svoj čas, ki ga je prebil za štirimi stenami, izkoristil za to, da je preizkušal neke recepte. Noben ni šel iz hiše. Vsi smo bili bolj kot ne zaprti doma. Padec je bil iz vseh teh vzrokov: zaprtje gostinskih lokalov, vse firme so bile zaprte, šole so bile zaprte, manjša poraba, ljudje so veliko pekli doma …"

Težav z likvidnostjo na srečo niso imeli, saj se je kriza zaključila pravočasno. "Težav, da ne bi mogli na datum izplačati plače ali pa da ne bi imeli plačanih prispevkov, nismo imeli. Če bi pa to trajalo dalj časa, bi pa tudi mi padli v te težave. Prva rešitev, kar bi bila, bi morali zmanjšati število zaposlenih," boji pa se, da bi se na dolgi rok zmanjšalo tudi število odjemalcev, zaradi česar bi se njihovo stanje samo še poslabšalo.

V raziskavi Mastercard (vir: Mediana, avgust 2020) je 69 % podjetnikov priznalo, da se vsaj občasno srečujejo z likvidnostnimi težavami kot posledicami epidemije.

Na prvi val izpada prihodkov so se v Gostilni Černe takoj odzvali, pravi Anja Malajner Černe – svojo energijo so še bolj usmerili v kmetijo. Še sreča, pravi danes, da imamo toliko domačih pridelkov in izdelkov. "Začeli smo ponujati domače pridelke in izdelke. Ponujali smo tudi domač kruh, pečen v krušni peči, gibanice in narezke." Delali so po naročilu, stranke pa so pakete domačih dobrot prevzemale pri njih na kmetiji. Zaradi takratne situacije so morali preprečiti neposredne stike, kar so naredili tako, da so kupci denar puščali kar v vrečki pred vrati.

O dostavi niso razmišljali, zato ker so njihovi gostje prihajali sami po predhodni rezervaciji prek telefona.

Danes se stvari počasi normalizirajo, vendar je pot do stanja, kakršen je bil pred korono, še dolga.

Težave z likvidnostjo so tako reševali sproti, kakor so se znašli. "Imamo štiri redno zaposlene in tri prek pogodbe, ampak večinoma smo domači, tako da nismo imeli nekih težav z izplačilom plač," če bi pa kriza trajala dlje časa, pravi, bi morali nekaj spremeniti. "Finance hitro poidejo, ni pa prihodkov, tako da bi morali tudi na tem kaj postoriti. Upamo, da se bo čim prej normaliziralo, ker tudi zdaj še ni vse tako, kot je bilo pred korona časom." Že zdaj vedo, da bo trajalo kar nekaj časa, da se bo izgubljeni prihodek povrnil, verjetno kar leto ali dve.

Manjše rešitve že na vidiku

V trenutku krize sta se tako Anja kot Miroslav znašla po svoje in z možnostmi, ki sta jih imela na voljo.

Miroslav je sprva razmišljal o spletni prodajalni, vendar je kmalu izračunal, da se mu ne bi izplačalo, saj so njegove stranke razpršene na preširokem območju in jih enostavno sam ne bi moral pokriti. Stroški bi bili previsoki. Se pa zaveda, da je treba posel posodobiti predvsem na področju plačevanja. Nepriljubljenost gotovine je marsikaterega obrtnika in podjetnika prisilila k spremembam in uvedbi kartičnega oziroma brezstičnega plačevanja.

Čeprav se je v njegovih poslovalnicah večinoma veliko plačevalo z denarjem, je opazil, da so se navade kupcev spremenile. "Korona kriza je pospešila proces brezstičnega poslovanja," zato se zaveda, da bo moral uvesti brezstično poslovanje prav v vseh svojih prodajalnah.

Zaenkrat samo z gotovino - za prihodnost razmišlja o tem, da bo strankam ponudila možnost plačevanja z brezstično kartico,

Pri Malnarjevih je plačevanje do sedaj tudi v gostilni potekalo samo z gotovino, zato bo prvi korak v prihodnosti tudi pri njih uvajanje novega načina plačevanja. "Povpraševanje po brezstičnem plačevanju se je povečalo, zaznavamo kar veliko povpraševanje, ampak tega trenutno mi še nismo izpeljali. Imamo pa v mislih, da bi to vzpostavili in imeli brezstično plačevanje."

