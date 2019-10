"Princip estetike ni trenutni slog Kardashianovih"

Ste se kdaj spraševali, kako bi bili videti, če bi se dokončno znebili nosu, ki vam že vse življenje načenja samozavest? In kako bi se počutili, če bi vašemu utrujenemu videzu dodali nekaj svežine? Danes so estetske korekcije postale del običajne skrbi za svojo zunanjost, s pomočjo njih pa lahko zelo preprosto izboljšamo kakovost življenja. In to je eden glavnih ciljev doktorja Borisa Onišaka iz estetike in medicine Nobilis, ki ima za sabo več tisoč korekcij nosu.

Svoje prve operacije leta 2003 se dr. Boriš Onišak, spec. ORL, spominja z nasmehom: "Mislim, da dva dni prej nisem dobro spal, imel sem tudi prebavne težave, stres je naredil svoje. Ko pa je bil gospod na koncu zadovoljen z rezultati, je bilo vse skupaj poplačano." Tako zadovoljstvo ga pri delu vodi tudi danes, nekaj tisoč operacij pozneje.

Kot specialist otorinolaringologije se je na začetku svoje kariere osredotočil zgolj na korekcijo nosu, tako s funkcionalnega kot tudi estetskega vidika. Zadovoljne stranke so bile tiste, ki so pri njem vzbudile željo po več kakovostnih storitvah, tako da Nobilis danes združuje več specialistov, ki na enem mestu ponujajo širši nabor estetskih in tudi medicinskih storitev.

Konkurenca v Sloveniji je velika. V čem je vaša glavna prednost?

Estetska korekcija nosu je najtežja operacija od vseh estetskih operacij in ravno tukaj blestimo. Osredotočil sem se na najtežje operacije, kjer lahko pokažem tisto odličnost, ki je potrebna za vrhunskega kirurga. Konkurenca je vedno dobra, to nas sili k izboljšavam, dodatnemu učenju, spoznavanju novosti in učenju v tujini. V končni fazi k temu, da domov prinesemo nove tehnike in nove metode operacij, tako da so tudi Slovenci zmeraj deležni najboljših storitev. O konkurenci samo pozitivno. Če ni konkurence, potem ni evolucije, in če ni evolucije, potem čez nekaj časa nastane revolucija.

Na žalost se tudi pri nas pojavlja vedno več šarlatanov, celo takšnih, ki svoje storitve za nekaj evrov opravljajo v hotelskih sobah. Na kakšen način bi bilo treba opozoriti ljudi, da jim ne podležejo?

To je res, šarlatanov je vedno več. Estetika je sladko področje, s katerim bi se radi ukvarjali različni zdravniki ter tudi tisti samooklicani zdravniki in kozmetičarke. V Sloveniji imamo ustrezne službe, ki skrbijo za nadzor nad tem, tako da želim in pričakujem, da opravljajo svoje delo. Glede šarlatanstva: pogosto pravim, da najcenejši ni vedno tudi najboljši.

Strankam svetujem, naj preverijo, s kašnimi materiali delajo različni ponudniki, poiščejo reference pri prijateljih, ki so že opravili tovrstni poseg. Poceni kupiti pomeni dvakrat kupiti. Predvsem pri estetski korekciji nosu je kar nekaj primerov ljudi, ki so bili na predoperativnem posvetu pri nas, potem pa operativni poseg opravili drugje – v Sloveniji ali tujini. Čez določen čas so se vrnili in povprašali za korekcijo že opravljenega estetskega posega.

Si želite normalno zadihati, spremeniti obliko nosu pa ne veste komu zaupati?

Se pogosto zgodi, da popravljate ponesrečene operacije drugih kirurgov?

Vedno pogosteje. Ljudje želijo čim cenejšo operacijo nosu, zato nekateri kirurgi ponujajo posebne akcije in pacientom opravijo korekcijo nosu površno. Ne morem trditi, ali zaradi pomanjkanja časa ali premalo znanja, a takšni pacienti pridejo nato k meni, da z revizijsko operacijo popravimo nastalo škodo. Sam sem specializiran prav za operacije nosu, zato poznam tehnike in metode, ki sem jih prinesel iz tujine in jih verjetno edini v Sloveniji izvajam na naših pacientih.

Za enak poseg potrebujete veliko več časa kot kakšni drugi kirurgi. Kako to?

Specializiran sem za estetske korekcije nosu. Vidim in opravim tiste detajle, ki jih drugi kirurgi ne vidijo ali jih celo nočejo izvajati. Pri meni je tako, da končam operacijo samo takrat, ko je vse odlično in lahko pričakujem dober rezultat. Moram poudariti, da končni rezultat ni odvisen samo od kirurškega dela, ampak tudi od posameznika, njegovih lastnosti, kosti, hrustanca, kože, podkože. Seveda lahko operacija traja tudi pol ure, če gre za manjše spremembe. Sam vedno želim popolnost.

Na splošno velja prepričanje, da so operacije nosu najbolj boleče. To drži?

Pacienti pogosto pridejo do mene s tem strahom. Že če gledamo iz osebnih izkušenj, vemo, da je, če se udarimo v nos, to zelo boleče. Pri sami operaciji pa je ravno nasprotno. Ko sem bil še na izobraževanju v tujini, sem dobil protibolečinsko shemo, ki jo še vedno uporabljam. Gre za poseben koktajl protibolečinskih zdravil, tako da sploh ne dovolim, da se bolečina razvije. Pacient prejema protibolečinsko terapijo že od samega začetka. Praktično vsi so do zdaj prišli nazaj na kontrolni pregled in rekli: "Doktor, če bi vedel/-a, da taka operacija ne boli, bi se prej odločil/-a zanjo." Sama operacija je res minimalno boleča. Vse, kar je neprijetno pri tej operaciji, so tampončki in dihanje skozi usta od enega do dva dni.

Koliko znanim Slovencem ste operirali nos?

Številke vam ne morem zaupati, lahko pa povem, da veliko znanim Slovencev, in sicer tako iz sveta estrade kot športa. Športnikom predvsem zaradi kakšnih poškodb oz. zaradi funkcionalnih težav, estradnikom večinoma iz estetskih razlogov. Številke pravzaprav niso pomembne, kar je pomembno, je to, da se operacije končajo z zadovoljnim pacientom.

Boris Onišak, dr. med. specialist ORL je priznan slovenski lepotni kirurg. Najbolj znan je kot strokovnjak za estetske posege na obrazu in vratu, še posebej specializiran za estetske korekcije nosu.

Zakaj te informacije ne pridejo v javnost? Zagotovo bi se lahko pohvalili, da ste "avtor" precej znanih nosov.

Nikoli nisem delal na način, da bi se hvalil s svojim delom in dosežki. Znani obrazi pridejo k meni zato, ker mi zaupajo. Zato, ker vedo, da v Nobilisu cenimo diskretnost in varujemo njihovo zasebnost. Na področju marketinga smo morda slabi, ker teh informacij ne izkoristimo za lastno promocijo, a takšen je naš način dela. Ljudje so na prvem mestu. Cenimo zasebnost ter naredimo vse, da se naši pacienti dobro počutijo in od nas odidejo zadovoljni.

Nam lahko zaupate, koliko korekcij nosu ste opravili v svoji karieri?

Z veseljem bi vam zaupal število korekcij, a sem pri več tisoč funkcionalnih in estetskih korekcijah nosu nehal šteti. Bolj pomembno kot število je to, da je več kot 99 odstotkov vseh posegov uspešnih, kar pomeni na tisoče zadovoljnih pacientov.

Torej je mogoče, da operacija ne uspe?

To je mogoče. Pri meni je sicer takšna verjetnost minimalna, ker rizične paciente opozorim že pred samim posegom. Če so pričakovanja drugačna od zmožnosti obraza in mojih rok, tudi to povem. Pogosto se namreč zgodi, da pride kakšna pacientka s fotografijo znane osebe in reče, da bi rada takšen nos. Zgodilo se je, da je pacient prinesel sliko Michaela Jacksona in zahteval, da mu naredim točno takšen nos. Pacient je iz ambulante seveda odšel nezadovoljen, ker ga nisem hotel operirati. Vedel sem, da je to nemogoče in da bi bila operacija zagotovo neuspešna. Ta pacient je nato operacijo izvedel nekje drugje in se čez leto dni vrnil k meni, da bi mu nos poskušal popraviti, ker ni mogel dihati.

V kakšnih primerih zavrnete pacienta?

Zmeraj sta najprej pomembna pogovor in predstavitev dela. Če ima pacient želje, ki niso uresničljive, se s pacientom razideva.

Kako gledate na slog Kardashianovih? Mlada dekleta iščejo svoje vzornike predvsem na Instagramu, je to težava?

Trenutno je to trend. V tem poslu sem že veliko časa in ugotavljam, da se trendi spreminjajo. Pri tem je treba imeti zdravo kmečko pamet. V devetdesetih letih je bil moderen videz barbike, trenutno pa je slog Kardashianovih. Pred časom je bilo moderno biti čim bolj ozek v pasu in si odstranjevati rebra. Tega je veliko. V estetiki Nobilis želimo zastopati estetiko in naraven videz, zato poskušamo ljudi prepričati, naj ne naredijo takšnih življenjskih napak.

Na splošno se zdi, da smo bolj odprti do lepotnih posegov kot pred desetimi ali 15 leti. Kako to vidite s svojega zornega kota?

Res je. Pred 15 leti je še vedno veljalo, da je estetika bolj za filmske zvezde. Takrat so bili pri nas od trije do štirje estetski kirurgi. Danes je to bolj razširjeno. Ljudje so se začeli o tem pogovarjati ob kavi, to ni več tabu tema. Če imamo težavo, ki nas moti, zakaj je ne bi odpravili in tako živeli lepše in boljše? Princip estetike nista videz barbike ali Kardashianovih. Princip estetike je, da je nekdo videti sveže glede na svoja biološka leta. Ali pa, da se, če ima neko nepravilnost, recimo večji nos ali grbico, to odstrani, da se lahko lažje vključuje v družbo. Da nima več te notranje zavore in da lahko izžareva svojo notranjo energijo.

Kako se lepotne norme razlikujejo po svetu?

Trenutno so zanimivi Azijci, predvsem Južna Koreja in Japonska, kjer so v estetiki zelo razviti. Tam je trenutno trend evropski obraz. V teh državah evropski obraz povezujejo z uspehom. Mandljeve oči spreminjajo v bolj okrogle, evropske. Kratkim bradam dajejo bolj močne poteze.

Kako vi gledate na staranje? Kdaj je treba začeti zavirati staranje?

Staranje ni bolezen, ampak naravni proces. V estetiki Nobilis želimo to poudariti. Vsi se staramo, pomembno je samo to, da se staramo kakovostno. Po eni strani v smislu videza, kjer lahko biološka leta nekoliko osvežimo, po drugi strani pa tudi notranje, da smo zadovoljni s sami s sabo, da smo zadovoljni s stvarmi, ki jih počnemo, z načinom življenja. Ne samo zunanja lepota, pomembna je tudi notranja lepota.

Ni normalno, da želi biti nekdo, ki je biološko star od 40 do 45 let, videti, kot da jih ima 20. Estetika ne pomeni, da bo nekdo vedno videti, kot da bi imel 20 let. Estetika pomeni, da odpravimo določene nepravilnosti in spremembe, ki so preveč izražene za določena biološka leta. V smislu pomlajevanja pa pomeni, da ustvarimo bolj svež videz. In tu je naše delo končano.

Nos je na obrazu najbolj opazna struktura, še posebej, če ni skladen z ostalimi deli obraza. Obenem ima izjemno pomembno vlogo pri dihanju in prečiščevanju zraka, ki je z nepravilno anatomsko obliko lahko oteženo.

Veliko pa k temu pripore tudi življenjski slog.

Vsekakor. Na procese staranja lahko vplivajo dejavniki, na katere ne moremo vplivati. To sta predvsem genetika in raven spolnih hormonov. Na drugi strani pa je nekaj dejavnikov, na katere lahko vplivamo in tako upočasnimo procese staranja. Kajenje, redno uživanje alkoholnih pijač, nezdrava prehrana, neaktivnost, nihanje telesne teže – to so dejavniki, ki pospešijo procese staranja.

Zakaj pa pri vas ni akcijskih cen?

Če kupujete nov avtomobil, imate na voljo cenejšega z osnovno opremo, cenenimi materiali, manj varnostnimi elementi, pri nekoliko dražjem pa dobite vse, kar je mogoče. Pri nas je pomembna kakovost – ne samo operacije, ampak celotne obravnave, od prvega stika z nami pa vse do zadnjega kontrolnega pregleda. Pri nas ni skritih stroškov, dodatnih postavk, presenečenj. Operacija nosu ni kupovanje kruha ali oblačil. Nos gledamo vsak dan, z nami je povsod, zato je operacija resna stvar. V medicini so akcijske cene za splošno populacijo opozorilo, da nekaj ni v redu.

Ali pacientom vseeno ponujate kakšne ugodnosti?

V oktobru in novembru vsem, ki jih zanima operativni poseg v Nobilisu, ponujamo brezplačen prvi posvet, ki smo ga razširili na vse operativne posege: korekcijo nosu, prsi, vek, ušes, odvečne kože, sramnih ustnic. Z dr. Miranom Križančičem, specialistom plastične in rekonstruktivne kirurgije, bova z veseljem odgovorila na vsa vprašanja, ki jih bodo zastavili ljudje na posvetu. Veselim se vsakega pacienta, ki razmišlja o korekciji nosu, ker uživam tako v delu s pacienti kot tudi v operacijski dvorani. Vsakemu človeku lahko pomagam do zadovoljnega pogleda na svoj nos.