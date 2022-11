Umrla je Irene Cara, pevka uspešnic Fame in What a Feeling

Smrt pevke in igralke Irene Cara je na družbenih omrežjih naznanila njena tiskovna predstavnica. "Umrla je na svojem domu na Floridi, vzrok smrti je za zdaj neznan," je sporočila, "prosim, delite svoje misli in spomine nanjo. Prebrala bom vsak zapis in vem, da se nam bo smehljala iz nebes. Ljubila je svoje oboževalce."

Irene Cara je svet spoznal, ko je dobila vlogo v filmu Fame iz leta 1980, za katerega je posnela tudi istoimensko naslovno pesem ter še eno balado. Za to vlogo je bila nominirana za zlati globus, z glasbo pa si je prislužila dve nominaciji za grammyja.

Tri leta pozneje je soustvarila skladbo Flashdance... What a Feeling za film Flashdance, še eno plesno filmsko uspešnico. Za to skladbo je dobila oskarja za najboljšo izvirno filmsko skladbo in grammyja za najboljšo pop izvajalko.

Pozneje je posnela še nekaj uspešnic, med njimi Why Me in Breakdance, in igrala v več filmih.