Kitarist skupine Duran Duran ima neozdravljivega raka

Da ima raka, je Andy Taylor, član prvotne postave skupine Duran Duran, razkril v pismu, ki so ga njegovi kolegi prebrali med vstopom skupine v dvorano slavnih rock and rolla.

Pretekli konec tedna so britansko skupino Duran Duran ob vrsti drugih glasbenikov sprejeli v dvorano slavnih rock and rolla. Pevec Simon Le Bon, klaviaturist Nick Rhodes, basist John Taylor in bobnar Roger Taylor pa so na slovesnosti ob sprejemu presenetili s pojasnilom, zakaj ob njih ni kitarista Andyja Taylorja, prvega kitarista skupine, ki je z njimi prenehal nastopati pred nekaj leti.

Taylor je v pismu, ki so ga prebrali njegovi kolegi, razkril, da ima raka prostate v četrtem stadiju in da se mu je počutje v zadnjem času tako poslabšalo, da ni zmogel potovanja v Los Angeles.

Duran Duran leta 2005, Andy Taylor je drugi z leve. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

"Pred dobrimi štirimi leti so mi odkrili razsejanega raka prostate v četrtem stadiju," je Andy Taylor zapisal v pismu, "trenutno nisem v smrtni nevarnosti, a je ta bolezen neozdravljiva. Imam najboljšo mogočo zdravstveno oskrbo, zaradi česar sem lahko še do nedavnega normalno živel, pred kakšnim tednom pa se mi je stanje poslabšalo."

Pojasnil je, da trenutno "tako fizično kot psihično" ne bi zmogel poti, ob tem pa dodal, da mu je neizmerno žal, da ne more biti prisoten na slovesnosti, za katero si je že pred časom kupil novo kitaro. "Pogosto sem bil v dvomih, da se bo to kdaj zgodilo," je zapisal o sprejemu Duran Duran v dvorano slavnih, "in resnično sem vesel, da sem to doživel."

