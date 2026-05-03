Slovenska glasbena scena se poslavlja od Saše Boleta, kitarista, radijskega ustvarjalca in promotorja, ki je v osemdesetih in devetdesetih letih pustil pomemben pečat v domačem rocku in alternativni glasbi.

Umrl je kitarist Saša Bole, nekdanji član skupin Martin Krpan in Bombe, ki je kot glasbenik, radijski ustvarjalec in promotor mladih bendov zaznamoval slovensko rockovsko in alternativno sceno osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. O njegovi smrti poroča časnik Delo, od glasbenika pa se je na Facebooku poslovila tudi novinarka in njegova nekdanja partnerica Sonja Javornik.

Bole se je v zgodovino slovenske popularne glasbe vpisal kot kitarist zasedbe skupine Martin Krpan, ene pomembnejših slovenskih rockovskih zasedb osemdesetih let. Skupina, ki je nastala iz ostankov zasedb Na lepem prijazni in Srečanje, se je dokončno oblikovala leta 1981. V takratni postavi so poleg Boleta, ki je nadomestil Andreja Janežiča, igrali še Miro Križaj, Aleš Klinar, Tomaž Sršen in Andrej Turk.

Martin Krpan je v prvem obdobju delovanja nastopil tudi na Novem rocku, se uvrstil v finale YU Rock Momenta in leta 1982 izdal prvenec Bonbonjera. Skupina je pozneje, z Vladom Kreslinom na čelu, postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih rockovskih zasedb, Bole pa je bil del njenega začetnega, bolj surovega in raziskovalnega obdobja.

Po odhodu iz Martina Krpana je Bole pomemben del svojega ustvarjanja vezal na skupino Bombe, ki je delovala med letoma 1990 in 1997. V njej so bili ob njem še pevec Miran Odobašič - Billy, basist Marko Šturm - Bico in tekstopisec Gregor Tomc. Bombe so izdale tri albume: Zvočni zid, Metafizične svinje in Sladka pozaba. Med njihovimi najbolj znanimi skladbami je Srečen na svoj žalosten način, za katero je glasbo napisal Bole, besedilo pa Tomc.

A Bole ni bil pomemben le kot kitarist. V devetdesetih letih je deloval tudi kot radijski voditelj in promotor mladih glasbenikov. Poseben pečat je pustil z glasbenimi večeri v diskoteki Palma v ljubljanskem Tivoliju, kjer je dajal prostor še neuveljavljenim bendom in izvajalcem. V času, ko alternativna in rockovska scena nista imeli veliko medijskega prostora, so bila takšna prizorišča za številne mlade glasbenike ena redkih priložnosti za nastop, povezovanje in preboj do širšega občinstva.