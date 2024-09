Odhod legende: umrl je Kris Kristofferson

Umrl je Kris Kristofferson, priznani ameriški glasbenik in igralec, ki bo svetovni javnosti med drugim ostal znan kot človek, ki je napisal pesem Me and Bobby McGee prav tako legendarne Janis Joplin ter vrsto drugih uspešnic tako zase kot za druge glasbenike.

Za skladbo Help Me Make It Through the Night je leta 1972 osvojil grammyja, prav tako z grammyjem pa sta bila nagrajena njegova dueta z nekdanjo ženo Rito Coolidge v letih 1974 in 1976. Leta 1985 se je z Johnnyjem Cashem, Waylon Jenningsom in Williejem Nelsonom združil v kantri superskupino The Highwaymen, leta 2004 pa so ga sprejeli v alejo slavnih kantri glasbenikov.

V filmsko zgodovino se je Kristofferson zapisal z vlogo v filmu Zvezda je rojena iz leta 1976, v katerem je igral z Barbro Streisand. V priredbi tega filma leta 2018, ki je znova postala neizmerna uspešnica, sta v njunih vlogah nastopila Bradley Cooper in Lady Gaga.

"Prvič, ko sem ga videla nastopati, sem vedela, da je nekaj posebnega," je Streisand ob novici o njegovem slovesu zapisala na družbenih omrežjih, "bos je brenkal na kitaro in zdel se je kot popolna izbira za scenarij, ki sem ga razvijala in ki je sčasoma postal film Zvezda je rojena."

Kristofferson z Barbro Streisand na premieri filma Zvezda je rojena leta 1976. Foto: Guliverimage

Od njega se je na družbenih omrežjih poslovila tudi vrsta najslavnejših kantri glasbenikov. Dolly Parton je o njem zapisala: "Kakšen sijajen ustvarjalec. Kakšen sijajen igralec. Kakšen sijajen prijatelj. Za vedno te bom imela rada."

Pevka Reba McEntire ga je opisala kot enega svojih najljubših ljudi: "Takšen kavalir, dobra duša in oboževalec besed. Vesela sem, da sem ga spoznala in imela priložnost biti v njegovi družbi."

88-letni Kristofferson je umrl na svojem domu na Havajih, obkrožen z družino, poročajo ameriški mediji. Njegovi najbližji so ob tem vsem njegovim oboževalcem sporočili: "Hvala, da ste ga imeli radi vsa ta leta. In ko na nebu vidite mavrico, je to on, smehlja se vam."