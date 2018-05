NAPOVEDUJEMO: glasbena komedija MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE

Deset let po prvem delu uspešnice, ki je osvojila gledalce po vsem svetu, se filmska ekipa vrača na velika platna . Tudi tokrat bo veliko plesa, petja, zabave, smeha in še in še...

Snemanje drugega dela priljubljenega muzikla je več tednov potekalo na hrvaškem otoku Vis, ki je za potrebe filma postal grški otok Kalokairi, kjer se odvija zgodba tudi v drugem delu. Znova bomo lahko zaplesali in zapeli na glasbo priljubljene skupine ABBA, in sicer na uspešnice, ki jih v prvem delu nismo slišali.

Vrača se originalna igralska zasedba, ki smo jo dodobra spoznali v prvem delu, tokrat pa se v muziklu predstavijo tudi novi obrazi - ki bodo zaigrali glavne igralce v mladih letih. Zgodba se torej vrača nekaj desetletij v preteklost in se prepleta s sedanjostjo.

Da pa si pred poletjem malo ogrejemo glasilke in razgibamo kosti, je na voljo že NOVI NAPOVEDNIK za glasbeno poslastico, ki bo popestrila letošnje poletje:

Glasbena komedija MAMMA MIA! SPET ZAČENJA SE bo v kinematografih na rednem sporedu od 2. AVGUSTA 2018 dalje.

O zgodbi

Da si malce osvežimo spomin, preverimo, kdo je (in bo) igral koga – v vlogi Donne bo znova blestela oskarjevka Meryl Streep, njeni najboljši prijateljici sta Julie Walters v vlogi Rosie in Christine Baranski kot Tanya. Njena hčerka Amanda Seyfried in zet Dominic Cooper se vračata v vlogi Sophie in Skyja, ki v drugem delu pričakujeta naraščaj. Prav tako bomo lahko občudovali glavno moško zasedbo – tri prelestne moške, ki bi lahko vsak od njih bil oče mlade Sophie - Pierce Brosnan kot Sam, Stellan Skarsgård kot Bill in oskarjevec Colin Firth kot Harry.

V drugem delu bomo spoznali, kako so se med glavnimi igralci spletle prijateljske in ljubezenske vezi. Noseča Sophie bo poleg čarov nosečnosti odkrivala tudi pretekla dejanja in odločitve svoje matere, ki jo bo kot mlado Donno upodobila igralka Lily James (pred kratkim smo jo lahko gledali v zgodovinski drami Najtemnejša ura, sicer pa znana po vlogah v filmih Pepelka in Voznik). Mlado Rosie bo igrala Alexa Davies, mlado Tanyo pa Jessica Keenan Wynn, medtem ko bodo v vlogah mladih Sama, Billa in Harryja nastopili Jeremy Irvine, Josh Dylan in Hugh Skinner.

Sophie bosta pri vodenju materinega hotela pomagali njeni prijateljici Rosie in Tanya, na obisk pridejo tudi vsi trije bodoči dedki, veliko presenečenje pa bo nepričakovan obisk babice (igra jo pevka Cher), ki pa je Sophie še ni nikoli srečala.

Tudi v drugem delu lahko pričakujemo obilico petja in plesa, pa tudi komičnih in čustvenih zapletov. Tako kot prvi del sta tudi drugega producirala Judy Craymer in Gary Goetzman, Craymerjeva je sicer tudi ustvarjalka in producentka muzikla, ki se odvija na gledaliških odrih. Za težko pričakovano nadaljevanje je scenarij napisal Ol Parker (Eksotični hotel Marigold), ki je film tudi režiral. Vračata se tudi Benny Andersson in Björn Ulvaeus z glasbo in besedilom, pri filmu pa sodelujeta tudi kot izvršna producenta.

ZANIMIVOSTI:

V drugem delu bomo slišali Abbine uspešnice, ki jih ustvarjalci prvega dela niso uporabili, manjkale pa ne bodo niti nekatere pesmi, ki so krojile zgodbo prvega dela.

, bo v drugem delu zaigrala njeno mamo. Za upodobitev prijateljice Tanye v prvem delu filma so vlogo ponudili prav pevki Cher, ki pa jo je zavrnila. V drugem delu se bo tako pojavila v drugi vlogi.

IGRALSKA ZASEDBA: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, Josh Dylan, Hugh Skinner, Jeremy Irvine, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn, Andy Garcia in Cher

REŽIJA: Ol Parker

SCENARIJ: Ol Parker

ZGODBA: Catherine Johnson, Richard Curtis, Ol Parker

PRODUCENTA: Judy Craymer, Gary Goetzman

IZVRŠNI PRODUCENTI: Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Tom Hanks, Rita Wilson, Phyllida Lloyd, Richard Curtis, Nicky Kentish Barnes

ŽANR: glasbena komedija