V enaindevetdesetem letu starosti je umrl Josef Fischer, inovator smučarske industrije. Podjetje Fischer, ki ga je leta 1924 ustanovil njegov oče Josef Fischer, je po drugi svetovni vojni znova postavil na noge in postal eden izmed najbolj pomembnih proizvajalcev smučarske opreme, prav tako pa tudi hokejske, predvsem palic za ta šport.

Z inovacijami in številnimi novimi zamislimi je Pepi Fischer, kot so ga klicali prijatelji, vodil podjetje, ki je še vedno v družinski lasti. V zadnjih letih se je umaknil iz javnega življenja in dela, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Upokojenska leta je preživljal v miru ob jezeru Attersee.