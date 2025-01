Deskarski svet žaluje. Za posledicami kostnega raka je umrl Švicar Florian Fischer. Imel je samo 24 let. Pod snežnim plazom pa je nedavno umrla njegova rojakinja Sophie Hedinger, ki je bila stara 26 let.

Švicar Florian Fischer je bil deskar prostega sloga, ki je med letoma 2015 in 2018 tekmoval v disciplinah slopestyle in big air. Imel je kostnega raka, umrl je star le 24 let. Novico je potrdil eden od njegovih pokroviteljev znamka oblačil Beyond Medals: "Naša srca so zlomljena. Ni pošteno. Žal nam je, da si odšel tako zgodaj, saj si si zaslužil veliko več."

Tik pred božičem je pod snežnim plazom umrla tudi njegova rojakinja Sophie Hedinger, ki je tekmovala na olimpijskih igrah v Pekingu. Stara je bila 26 let.