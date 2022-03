V živo: slovenska četverica brani lepo prednost

Tekma se je začela ob 16. uri, prva v slovenski vrsti pa je skočila Urša Bogataj, poletela je 127,5 metra in Slovenijo popeljala v vodstvo. V drugi skupini je skočil Lovro Kos in s 130,5 metri še povišal vodstvo slovenske reprezentance. Nika Križnar, vodilna skakalka v skupnem seštevku RAW Air turneje, je skočila 121,5 metra in potrdila vodstvo naše reprezentance. Kot zadnji od Slovencev je v prvi seriji skočil še Timi Zajc, tudi on je bil odličen in s 130,5 metri še povišal vodstvo slovensek vrste.

Slovenija je imela pred drugo Japonsko po prvi seriji 50,3 točke prednosti, pred tretjo Avstrijo pa 55.

Na današnji tekmi v Oslu Slovenija ne nastopa v postavi, s katero je na nedavnih olimpijskih ograh v Pekingu osvojila zlato kolajno, saj je Peter Prevc zaradi pozitivnega rezultata na covid-19 v izolaciji. Danes sicer poteka že druga tovrstna tekma v tej sezoni svetovnega pokala. Tik pred odhodom na zimske olimpijske igre v Peking je zasedba Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek suvereno zmagala v Willingenu.

Tekma mešanih ekip