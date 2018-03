Takanšijevi za konec sezone nova zmaga, Bogatajeva peta

Japonka Sara Takanaši je po sobotni dobila tudi nedeljsko tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Oberstdorfu. Na zadnji preizkušnji sezone je Takanašijeva za skoka 99 in 102,5 metra dobila 250,4 točke in tako prišla že do svoje 55. zmage v svetovnem pokalu. Najboljša Slovenka je bila Urša Bogataj na petem mestu.