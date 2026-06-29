"Skoraj osem mesecev pozneje, po številnih padcih in ne toliko vzponih, sem končno spet smučala z mojimi fanti," je sporočila Andreja Slokar in razkrila, da je po težji poškodbi križne vezi dočakala vrnitev na sneg.

V začetku novembra so iz Smučarske zveze Slovenije sporočili, da si je Andreja Slokar na treningu slaloma v avstrijskem Söldnu poškodovala desno koleno. Pregledi so pokazali, da gre za strgano križno vez, zato je bila olimpijska sezona za 28-letnico končana, še preden se je dobro začela.

Ajdovka je morala na novo operacijo (pred leti so ji operirali levo koleno), sledila pa je daljša rehabilitacija. Osem mesecev pozneje je Slokar na družbenem omrežju delila razveseljivo novico – vrnila se je na sneg.

"Skoraj osem mesecev kasneje, po veliko padcih in ne toliko vzponih, sem končno spet smučala z mojimi fanti," je zapisala na Instagramu in dodala nekaj foto- in videoizsekov iz Stelvia.

Ob Slokar je morala olimpijsko sezono zaradi poškodbe izpustiti tudi Neja Dvornik, ob povratnicah pa naj bi slovenske barve v svetovnem pokalu prihodnjo sezono zastopala še Nika Tomšič.