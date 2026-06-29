Iz Italije prihajajo slabe novice za smučarsko skakalko Anniko Sieff. 22-letnica si je na treningu poškodovala desno koleno, potrebna bo operacija, po njej pa jo čaka daljše okrevanje.

Nov udarec za italijanski skakalni tabor. Potem ko se je lani poškodovala Lara Malsiner in morala izpustiti celotno olimpijsko sezono, je zdaj težjo poškodbo kolena utrpela Annika Sieff. 22-letnica se je poškodovala ob padcu med treningom v olimpijskem Predazzu. Pri tem si je pretrgala sprednjo križno vez in poškodovala medialno kolateralno vez v desnem kolenu.

Nesrečno Italijanko čaka operacija, nato pa več mesecev dolgo okrevanje.

Sieff je v lanski sezoni svetovnega pokala zbrala 324 točk in bila na 23. mestu svetovnega pokala najvišje uvrščena Italijanka. Na domačih olimpijskih igrah je bila na manjši napravi 19., na večji 13., na tekmi mešanih ekip pa je z rojaki zasedla deseto mesto.