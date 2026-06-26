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Avtor:
J. L.

Petek,
26. 6. 2026,
10.23

Osveženo pred

57 minut

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Jakub Wolny Planica Planica padec smučarski skoki

Petek, 26. 6. 2026, 10.23

57 minut

Jakub Wolny padel v Planici in pokazal čelado: Sledi boja morajo biti vidne #video

Avtor:
J. L.

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Jakub Wolny | Jakub Wolny je padel v Planici. | Foto Guliverimage

Jakub Wolny je padel v Planici.

Foto: Guliverimage

Poljski smučarski skakalci se v teh dneh mudijo na pripravah v Planici, kjer se je med enim od trening skokov zgodil neprijeten padec. Jakubu Wolnyju se je po pristanku odpela vez na levi smučki, 31-letnik pa je bližnje srečanje s plastično podlago, kot poroča skijumping.pl, pospremil v svojem slogu: "Ni mehke igre."

Padec Jakuba Wolnya

Planica je že vrsto let pripravljalna baza za številne skakalne nacije in nič drugače ni v letošnjem poletju. V Sloveniji trenirata poljski moški reprezentanci A in B, skakalci pa imajo trenutno na voljo predvsem skakalnico HS102, medtem ko je večja Bloudkova naprava v prenovi.

Prav na manjši skakalnici se je trening za Jakuba Wolnyja končal s padcem. Član poljske reprezentance B je po pristanku izgubil nadzor, potem ko se mu je odpela vez na levi smučki. Posnetek je nato objavil na Instagramu in ob njem zapisal: "Lep trening kamp v Planici, skoki veselijo. Manjša nesreča pri delu, ampak kot vidite, tukaj ni heca. Sledi boja morajo biti."

Padec po poročanju poljskih medijev ni pustil hujših posledic, precej bolj pa jo je skupila njegova čelada. Wolny je objavil tudi fotografijo, na kateri so vidne praske, ki kažejo, da je bilo bližnje srečanje s podlago vse prej kot nedolžno.

Poljski skakalci so pred tem poleti trenirali že v Szczyrku, Hinzenbachu, Hinterzartnu, Innsbrucku in Stamsu, zdaj pa priprave nadaljujejo v Sloveniji. Med bivanjem v Planici jim je zagodlo tudi vreme, saj je bilo v prejšnjih dneh pri nas burno vremensko dogajanje.

"Včasih se zgodi tudi tako. Nevihto je treba počakati, ampak ne pozabite, po nevihti vedno posije sonce," je zapisal Maciej Kot.

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