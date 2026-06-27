22-letna norveška smučarska skakalka Thea Minyan Bjoerseth, ki je februarja lani na tekmi svetovnega pokala na Ljubnem grdo padla in utrpela hude poškodbe kolena ter komolca, se je po dolgem premoru vrnila na skakalnico.

Konec junija je znova skočila na poletnem srečanju norveške skakalne in nordijsko-kombinatorske skupnosti, kjer potekajo treningi in tekmovanja za mlajše kategorije, člani reprezentanc pa s svojo prisotnostjo spodbujajo najmlajše, poroča spletna stran skijumping.pl.

Norvežanka je prvič po poškodbi skočila na majhni skakalnici K-10, v športni opremi in še brez tekmovalnega kombinezona. Ob zaletišču jo je spodbujala rojakinja Anna Odine Strøm, skok pa je posnela Francozinja Josephine Pagnier, ki od letos sodeluje z norveško žensko reprezentanco.

Thea Minyan Bjoerseth 🇳🇴 wróciła na skocznię po bardzo poważnej kontuzji, przez którą straciła ubiegłoroczne mistrzostwa świata oraz tegoroczne igrzyska olimpijskie.



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Bjoersethova se je poškodovala v najboljši zimi njene kariere. Pred padcem je bila štirikrat na stopničkah svetovnega pokala, tik pred domačim svetovnim prvenstvom v Trondheimu pa peta v skupnem seštevku. Veljala je tudi za eno od kandidatk za odličje pred domačimi navijači, a je morala prvenstvo spremljati le kot gledalka. Zaradi posledic padca je morala izpustiti tudi olimpijsko sezono.

Februarja lani je grdo padla na Ljubnem, posledice padca pa so jo stale tudi nastopa na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah. Foto: Grega Valančič

Padec jo je ustavil na poti do prve zmage

Usodni padec se je zgodil v Ljubnem, kjer je bila na pragu prve zmage v svetovnem pokalu. V prvi seriji je poletela do 97 metrov in postavila uradni rekord skakalnice HS94, v finalu pa pristala pri 94,5 metra, kar bi ji najverjetneje prineslo premierno zmago.

Po nesreči je sporočila, da si je izpahnila koleno ter strgala sprednjo križno vez, zadnjo križno vez in notranjo stransko vez. Poškodovani sta bili tudi obe meniskusni ploščici, ob padcu pa si je izpahnila še komolec in natrgala več vezi.

Bjoersethova je zdaj ena od sedmih Norvežank, ki so bile uvrščene v reprezentanco za zimo 2026/27. Poleg nje so v ekipi še Gyda Westvold Hansen, nekoč najboljša nordijska kombinatorka, Eirin Maria Kvandal, Ingvild Synnøve Midtskogen, Silje Opseth, Anna Odine Strøm in Heidi Dyhre Traaserud, še poroča skijumping.pl.

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