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Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
24. 6. 2026,
21.32

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
Bode Miller alpsko smučanje

Sreda, 24. 6. 2026, 21.32

53 minut

Izrekel se je za nedolžnega

Bode Miller odgovoril na obtožbe o posesti drog

Avtorji:
Ž. L., STA

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Bode Miller | Bode Miller | Foto Guliverimage

Bode Miller

Foto: Guliverimage

Olimpijski prvak v alpskem smučanju Bode Miller je javno zanikal obtožbe o posesti drog. Oseminštiridesetletnega Američana je policija v Idahu priprla v začetku meseca zaradi posesti omamnih psilocibinskih gob. ABC poroča, da se je Miller na sodišču izrekel za nedolžnega, po plačilu varščine v višini 5000 dolarjev pa se bo branil s prostosti.

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Bode Miller je na Instagramu v torek zvečer zapisal, da ga je policija ustavila na avtocesti v ameriški zvezni državi Idaho. "Prijatelj, ki je potoval z menoj, je imel s sabo manjšo količino konoplje in pipo za konopljo, česar nisem vedel," je dodal.

Po neuradnih podatkih gre za 4,1 grama gob, a Idaho ima zelo stroge zakone o drogah. Po drugi strani pa so zvezne države, kot sta Kolorado in Oregon, uporabo psilocibina v terapevtske namene legalizirale.

Miller velja za enega največjih ameriških alpskih smučarjev. Je dvakratni skupni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala in nosilec šestih olimpijskih kolajn. Zlato olimpijsko medaljo v kombinaciji je osvojil v Vancouvru leta 2010.

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