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Avtor:
STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
19.34

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Natisni članek
alpsko smučanje Žan Kranjec Žan Kranjec Andreja Slokar Neja Dvornik Miha Hrobat

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 19.34

1 ura, 24 minut

Znana sestava slovenskih smučarskih ekip za sezono 2026/27

Avtor:
STA

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Žan Kranjec pokal Vitranc | Žan Kranjec bo deloval z novim trenerjem in z novo opremo. | Foto Aleš Fevžer

Žan Kranjec bo deloval z novim trenerjem in z novo opremo.

Foto: Aleš Fevžer

Člani zbora panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije (SZS) so na današnji seji v Ljubljani potrdili program in načrt dela za prihajajočo tekmovalno sezono 2026/27, hkrati so dokončno potrdili sestavo slovenskih reprezentanc v alpskem smučanju, ki bodo v novi sezoni nastopale v svetovnem pokalu.

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V tehničnih disciplinah bo Slovenijo v prihodnji sezoni svetovnega pokala v alpskem smučanju zastopal specialist za veleslalom Žan Kranjec, ki bo deloval z novim trenerjem in z novo opremo.

Miha Verdnik, ki je bil prejšnji trener Kranjca, v novi sezoni ne bo več pomagal veleslalomskemu asu. Kranjec bo poslej deloval pod trenersko taktirko izkušenega Denisa Šteharnika, strokovni štab pa dopolnjujeta še Rok Šalej in serviser Marko Šumer. Svojo pot v svetovni pokal bo iskal tudi mladinec Miha Oserban, ki bo predvsem nastopal na tekmah evropskega pokala.

V hitrih disciplinah bodo v svetovnem pokalu slovenske barve zastopali Miha Hrobat, Martin Čater, povratnik po poškodbi Nejc Naraločnik in Rok Ažnoh, ki bo kot povratnik po poškodbi sezono skupaj z Alenom Hriberškom začel na tekmah evropskega pokala.

Glavni trener bo tako kot v zadnjih dveh sezonah Aleš Brezavšček, njegova pomočnika pa Jaka Korenčan in Boštjan Kline, ki je okrepil trenersko zasedbo v moški ekipi za hitre discipline po sezoni uspešnega sodelovanja z Ilko Štuhec. Za pripravo smuči slovenskih smukačev bosta skrbela Žiga Rozina in Boštjan Delalut.

Vračata se Slokar in Dvornik

Slovenijo bodo na tekmah svetovnega pokala zastopale povratnici po lanski poškodbi Andreja Slokar in Neja Dvornik ter Nika Tomšič. Slovenske barve bodo branile na tekmah v tehničnih disciplinah slalomu in veleslalomu. Caterina Sinigoi in Anja Oplotnik bosta tako kot Miha Oserban primarno nastopali na tekmah evropskega pokala, obenem pa iskali tudi priložnosti med svetovno elito.

Strokovno vodstvo ženske ekipe za tehnične discipline sestavljajo Aleš Valenti kot odgovorni trener ženskega dela ekipe za svetovni pokal, in Stefano Costazza ter Andrea Massi, ki bosta skrbela za uspešen povratek Andreje Slokar.

Za pripravo smuči Neje Dvornik bo skrbel Jaka Dvornik, za pripravo smuči Andreje Slokar pa Luca Valenti. Nika Tomšič se bo v poletnem pripravljalnem obdobju pridružila B-reprezentanci in trenirala na evropskih ledenikih, ob začetku sezone pa začela z nastopi v svetovnem pokalu. Trener in serviser Tomšič bo Maj Mlakar.

Proračun znaša 3,3 milijona evrov

Načrtovan proračun panoge za alpsko smučanje v sezoni 2026/27 znaša 3,3 milijona evrov. Od celotnega proračuna je 2,7 milijona evrov namenjeno za izvedbo programov, pri čemer bo panoga tretjino sredstev namenila za otroški in mladinski program.

Delovala bo tudi C-reprezentanca, s katero želijo omogočiti postopni razvoj mladih smučarjev in smučark ter njihov prehod v višje selekcije. V načrtu je tudi vzpostavitev dveh medregijskih ekip, ki bodo združevale obetavne mlade smučarke in smučarje, ki sicer nimajo izpolnjenega prvega kriterija za vstop v C-ekipo. Za zdaj kaže, da bo regijska ekipa zaživela na zahodu, za oblikovanje ekipe vzhodne regije pa potekajo še intenzivna usklajevanja.

Seznam tekmovalcev in tekmovalk SZS v svetovnem pokalu za sezono 2026/27:

- moška reprezentanca, tehnični disciplini: Žan Kranjec;

- moška reprezentanca, hitri disciplini: Miha Hrobat, Martin Čater, Nejc Naraločnik, Rok Ažnoh;

- ženska reprezentanca, tehnični disciplini: Andreja Slokar, Neja Dvornik, Nika Tomšič.

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