Švicarska smučarska zvezdnica Michelle Gisin in italijanski specialist za veleslalom Luca De Aliprandini sta si v soboto, 20. junija 2026, obljubila večno zvestobo in svojo srečo delila tudi s smučarsko javnostjo.

Objava na Instagramu je hitro požela številne čestitke, saj gre za enega najbolj simpatičnih parov v belem cirkusu.

Michelle Gisin, olimpijska prvakinja v alpski kombinaciji iz Pjongčanga 2018 in Pekinga 2022, je eden najbolj prepoznavnih obrazov švicarskega smučanja, Luca De Aliprandini pa že vrsto let spada med najboljše italijanske veleslalomiste.

Čestitke mladoporočencema!

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