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Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
11.30

Osveženo pred

1 ura, 26 minut

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Michelle Gisin Luca de Aliprandini poroka alpsko smučanje

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 11.30

1 ura, 26 minut

Alpska pravljica: Michelle Gisin in Luca De Aliprandini sta si obljubila večno zvestobo

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gisin | Michele Gisin in Luca De Aliprandini sta si obljubila večno zvestobo.

Michele Gisin in Luca De Aliprandini sta si obljubila večno zvestobo.

Švicarska smučarska zvezdnica Michelle Gisin in italijanski specialist za veleslalom Luca De Aliprandini sta si v soboto, 20. junija 2026, obljubila večno zvestobo in svojo srečo delila tudi s smučarsko javnostjo.

Objava na Instagramu je hitro požela številne čestitke, saj gre za enega najbolj simpatičnih parov v belem cirkusu.

Michelle Gisin, olimpijska prvakinja v alpski kombinaciji iz Pjongčanga 2018 in Pekinga 2022, je eden najbolj prepoznavnih obrazov švicarskega smučanja, Luca De Aliprandini pa že vrsto let spada med najboljše italijanske veleslalomiste.

Čestitke mladoporočencema!

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