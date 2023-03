Hrobat adut za presenečenje na smuku v Aspnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ženskem superveleslalomu v Kvitfjellu petek prinaša še moški smuk, a šele v večernih urah, saj so smučarji v ZDA, natančneje, v Koloradu, kjer se prvi od dveh smukov v Aspnu začne ob 19.30. Miha Hrobat je kandidat za veliko presenečenje.

To bo deveti smuk sezone, potem ko so tri odpovedali (dva v Zermattu na začetku zime in zadnjega v Garmischu). S petimi zmagami je najboljši v tej disciplini Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki ima pred zadnjimi tremi smuku v seštevku 620 točk. Najbližje mu je Avstraijec Vincent Kriecmayr (464), ki je dobil preostale tri smuke. Kilde ima na petkovi tekmi štartno številko 11, Kriechmayr pa sedem. Je pa najpomembnejši smuk zime na svetovnem prvenstvu je dobil Švicar Marco Odermatt. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala je v smukaškem tretji (383 točk).

Na štartu so tudi trije slovenski smučarji. Miha Hrobat ima številko 28., Martin Čater 36 in Nejc Naraločnik 53. Med njimi je v skupnem seštevku najboljši Hrobat, ki ima na 28. mestu 67 točk. Hrobat, ki je na svetovnem prvenstvu osvojil osmo mesto, je na edinem treningu smuka v Aspnu dosegel celo drugi čas.