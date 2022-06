Zidanškova v Hertogenboschu v polfinalu dvojic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek je uspešno začela sezono turnirjev WTA na travnati podlagi v konkurenci dvojic. V Hertogenboschu na Nizozemskem se je v paru z Avstralko Ellen Perez prebila že do polfinala. V četrtfinalu sta po dobri uri premagali Nizozemki Isabelle Haverlag in Suzan Lamens s 6:0 in 7:5.