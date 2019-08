Zheng Saisai v San Joseju do prvega naslova v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajka Zheng Saisai je zmagovalka teniškega turnirja WTA v San Joseju z nagradnim skladom 731 tisoč dolarjev. Nepostavljena igralka je prišla do prvega naslova v karieri, potem ko je v finalu po uri in 45 minutah igre s 6:3 in 7:6 (3) ugnala drugo nosilko, deseto igralko sveta Belorusinjo Arino Sabalenka.