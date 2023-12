Že nekaj časa v prvih bojnih linijah in daleč stran od igrišč

Vojna v Ukrajini vihra že skoraj dve leti, vanjo je zelo vpet tudi Aleksander Dolgopolov, nekdaj 13. teniški igralec sveta. V svoji športni karieri je na kolena spravil tudi Rafela Nadala, leta 2011 pa se je na OP Avstralije prebil do četrtfinala. Svojo športno pot je zaradi poškodb končal leta 2018.

Aleksander Dolgopolov je že dolgo časa na fronti. Foto: Instagram

Danes je Aleksander eden izmed tisočih ukrajinskih fantov v prvih bojnih črtah in se bori proti Rusiji. Dolgopolov se je ukrajinski vojski pridružil marca leta 2022 in šel na usposabljanje, da bi se naučil rokovati z orožjem. Večkrat se je bal za svoje življenje ter videl ranjene in ubite vojaške kolege.

"Zadnje leto na bojišču je bilo zelo težko. Ko streljajo in se približujejo, se zavedaš, da približno vedo, kje si. Ko ustrelijo, slišiš, potem nekaj sekund leti – sliši se kot piš vetra – in potem začutiš udarec. In samo upaš, da ne udari pri jarku. Če je en ali več metrov stran od tebe, bi moralo biti v redu, ker si pol ali en meter pod zemljo. Ampak nikoli ne veš."

Dlje bo trajalo, več bo izgub

Za njihovo enoto glavna nevarnost preti iz topništva in letalskih napadov. Prizna, da je bil najhujši dan, ko so minometi padli razmeroma blizu njih. Ponavadi gre pri tem za naključen strel, a takrat se skušajo skriti in zaščititi. Dolgopolov je za radio BBC razkril, da je pred mesecem izgubil vojaškega kolega, eden od njih pa je v napadu izgubil nogo. "Veliko slišimo o izgubljenih fantih v drugih enotah. Dlje kot traja, več ljudi je mrtvih.

"Na bojišču ima Rusija prednost v večini stvari. Imajo več ljudi, več orožja in nabojev." Foto: Reuters

Ne naredijo dovolj

Vojna traja že skoraj dve leti in Ukrajina se še vedno sooča s finančno in vojaško pomočjo, potem ko skuša ustaviti rusko vojsko. Pred dnevi je Volodimir Zelenski zavrnil namig, da so začeli izgubljati vojno, potem ko želi mobilizirati še dodatnih pol milijona vojakov. Torej, da se pridružijo drugim.

Dologopolov je priznal, da za zmago v tej vojni potrebujejo orožje in druge instrumente ter da trenutno matematično niso v dobrem položaju.

"Na bojišču ima Rusija prednost v večini stvari. Imajo več ljudi, več orožja in nabojev. Ali svet naredi dovolj? Mislim, da ne. Mislim, da je to zdaj očitno. Ne dobivamo dovolj, prepočasi. To je obsežna vojna in potrebujemo veliko več. Mislim, da se mora Zahod prebuditi in razumeti, da težava ni le Ukrajina. Treba ja ukrepati."