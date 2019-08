Williamsova ugnala Osako, ta se vrača na vrh lestvice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znane so polfinalistke teniškega turnirja WTA z nagradnim skladom 2,7 milijona ameriških dolarjev v Torontu v Kanadi. Najtežje pričakovan je bil četrtfinalni dvoboj med Američanko Sereno Williams in Japonko Naomi Osaka. Williamsova se je v ponovitvi lanskega finala Odprtega prvenstva Amerike maščevala Osaki in napredovala brez izgubljenega niza.