Jessica Pegula se v Dubaju veseli jubileja

Američanka Jessica Pegula je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dubaju. Na turnirju z nagradnim skladom 3,44 milijona evrov je v finalu ugnala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:2, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 13 minut, Pegula pa je prišla do jubilejne desete lovorike.

Američanka je odločno odprla dvoboj in takoj prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa. Čeprav je za kratko Ukrajinka zapretila, je nov "break" Pegulo usmeril proti zanesljivemu slavju v prvem nizu.

Drugi je bil malce tesnejši, do odločilne prednosti pa je Pegula prišla v peti igri, ko je izkoristila četrto od skupno 11 priložnosti za odvzem servisa. Po 73 minutah je dvignila roke v zrak in v 21. finalu slavila deseto lovoriko.

Enaintridesetletnica iz Buffala je nazadnje slavila v nemškem Bad Homburgu junija lani, kljub zmagi, četrti na turnirjih serije WTA 1000, pa na lestvici ne bo napredovala in bo ostala na petem mestu. Svitolina bo še naprej deveta igralka sveta.

Prav tako 31-letna Ukrajinka je v svojem 24. finalu šele petič ostala praznih rok. Prvič je izgubila tudi na turnirjih serije WTA 1000, pred tem je bila štirikrat uspešna, nazadnje v Rimu pred slabimi osmimi leti. Letos je že dobila en turnir serije WTA 250, in sicer v Aucklandu na začetku sezone.