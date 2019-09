Švedinja Petersonova najboljša v Nanchangu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedinja Rebecca Peterson je zmagovalka teniškega turnirja v Nanchangu z nagradnim skladom 250.000 dolarjev. V finalu je premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino s 6:2 in 6:0.

Za 24-letno Skandinavko je to prvi naslov WTA, ki jo bo na novi razpredelnici popeljal do 52. mesta oziroma za 26 mest višje, kot je bila pred začetkom turnirja. Svojo uvrstitev bo navkljub porazu v finalu izboljšala tudi Kazahstanka; skočila bo za dvajset mest in se prvič v karieri zavihtela med prvih 50 igralk na svetu.

* Izid, finale:

Rebecca Peterson (Šve/5) - Jelena Ribakina (Kaz/4) 6:2, 6:0.