Kakšno presenečenja pripravlja zdaj?

V ženskem delu turnirja bo največ zanimanja za dvoboj na osrednjem igrišču, kjer se bosta pomerili branilka naslova Barbora Krejčikova in letošnja zmagovalka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Kakšno presenečenje pripravlja Naomi Osaka?

Gre za dvoboj dveh igralk, ki sta znani po izjemno premišljeni taktiki in bi lahko danes prikazali vrhunski tenis, morda enega najbolj zanimivih dvobojev tega turnirja. Komaj 19-letna Andrejeva je po zmagi na OP Francije ena glavnih favoritinj tudi v Londonu. Do morebitne nove zmage ji pomaga nekdanja zmagovalka Wimbledona Conchita Martinez, s katero sta se precej dobro ujeli.

Arina Sabalenka Foto: Guliverimage

Na igrišče bo stopila tudi prva igralka sveta Arina Sabalenka, ki jo čaka Američanka McCartney Kessler. Na delu bo tudi Coco Gauff, ki bo igrala proti Argentinki Solani Sierri.

Veliko zanimanja je tudi za Naomi Osako, ki nase opozarja tudi s svojimi posebnimi opravami in napoveduje novo presenečenje. Tokrat jo čaka kvalifikantka Anastasija Gasanova.

Zanimivi dvoboji:

Barbora Krejčikova (Češ) - Mira Andrejeva (5)

Arina Sabalenka (Blr, 1) - McCartney Kessler (ZDA)

Solana Sierra (Arg) - Coco Gauff (ZDA, 7)

Anastasija Gasanova - Naomi Osaka (Jap, 14)

Jessica Pegula (ZDA, 4) - Sara Sorribes Tormo (Špa)

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