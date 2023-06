Britanec izločil Srba

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V tem tednu se med drugim igrajo WTA turnir v Birminghamu in ATP turnirja v Queen'su in Hallu. Peti nosilec Cameron Norrie je v Queen'su s 6:4 in 7:6 (5) izločil Srba Miomira Kecmanovića.