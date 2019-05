Kako je neverjeteno ekspedicijo odkljukal v 18 urah in 45 minutah, zimski Triglav upočasnil odpravo #video

Osebni trener Eduard Žalar je danes dopoldne v okviru t. i. EDspedcije v 24 urah odkljukal vse točke na svoji poti - potopil se je do najnižje točke v slovenskem morju, ki se imenuje podvodni Triglav (38 metrov pod gladino), sam prekolesaril več kot 200 kilometrov od Pirana do Rudnega polja na Pokljuki in se v zgodnjih jutranjih urah povzpel na zasneženi Triglav.

Foto: osebni arhiv

Zaradi težkih razmer na Triglavu, kjer je veliko snega, ki se je v dopoldanskih urah začel taliti in še dodatno oteževal sestop, se Žalarju ni uspelo v 24 urah vrniti do Rudnega polja, kot si je zamislil, a je kljub temu z opravljenim delom zadovoljen.

"EDspedicija je končana," se je Žalar, vidno utrujen, prek Facebooka z ekipo javil s Studorskega prevala.

"Težko kaj povem, trenutno je moje razmišljanje na stopnji šestletnega otroka," je hudomušno povzel svoje trenutno počutje.

Vse točke EDspedicije, ki je imela namen aktivirati javnost, da bi se ljudje spravili h gibanju, je odkljukal v 18 urah 45 sekundah.

"Od potopa v Piranu do samostojnega kolesarjenja od Pirana do Rudnega polja in še naprej ter nato še nočnega vzpona na povsem zimski Triglav, kjer so razmere res zelo zahtevne. Sneg, ki se je zjutraj začel taliti, se nam je udiral do pasu. Žal so bile razmere tako zahtevne, da se nam ni uspelo vrniti v 24 urah, a nič hudega. Zadovoljen sem."

