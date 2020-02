Sloveniji organizacija dveh rokometnih SP v mlajših kategorijah

Slovenija bo leta 2022 gostila svetovno prvenstvo za ženske do 20 let, leta 2025 pa svetovno prvenstvo v moški konkurenci do 19 let, je sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS) po zasedanju Mednarodne rokometne zveze (IHF) v egiptovskem Kairu.

Na obeh prvenstvih bo prisotnih 32 reprezentanc. Obe bosta v skupinskem delu potekali v Celju (dvorani Golovec in Zlatorog), Laškem (dvorana Tri lilije) in Velenju (Rdeča dvorana). Zadnje našteti mesti bosta nato v drugem delu gostili tekme za predsedniški pokal (razvrstitev od 17. do 32. mesta), boji za najvišja mesta pa se bodo nadaljevali v Celju. Finalni del bo gostila dvorana Zlatorog, so še sporočili z RZS.

Slovenija je doslej že gostila člansko evropsko prvenstvu leta 2004, v mlajših kategorijah pa evropska prvenstva za dekleta v konkurenci U19 in U17 v letih 2017 oziroma 2019, ter evropsko prvenstvo U20 v moški konkurenci pred dvema letoma. Letos med 13. in 23. avgustom bo v Sloveniji na sporedu še EP za fante do 18 let.

V novembru 2022 bo Slovenija ob Severni Makedoniji (Skopje) in Črni gori (Podgorica) v Ljubljani in Celju gostila še ženski članski EP.

"Izjemno smo veseli, da je mednarodna rokometna zveza v Sloveniji prepoznala primernega gostitelja za kar dve svetovni prvenstvi. Kandidaturi smo vložili z namenom, da bi tudi na ta način dodatno pripomogli k razvoju naših mlajših starostnih selekcij ter razvoju in promociji rokometa na sploh. Prepričan sem, da sta to velika koraka za slovenski rokomet!" je ob oznanitvi organizatorjev dejal generalni sekretar RZS Goran Cvijić.