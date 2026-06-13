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Avtor:
Š. L.

Sobota,
13. 6. 2026,
8.38

Osveženo pred

12 ur, 48 minut

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Rokometna liga prvakov Barcelona Aalborg Magdeburg Füchse Berlin Blaž Janc Domen Makuc Nejc Cehte

Sobota, 13. 6. 2026, 8.38

12 ur, 48 minut

Rokometna liga prvakov, zaključni turnir, polfinale

Trije Slovenci v boj za evropsko krono

Avtor:
Š. L.

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Domen Makuc Barcelona | Domen Makuc se bo po sezoni poslovil od Barcelone. | Foto Reuters

Domen Makuc se bo po sezoni poslovil od Barcelone.

Foto: Reuters

Konec tedna bo dvorana Lanxess Arena v Kölnu gostila najboljše štiri ekipe v rokometni ligi prvakov. Glavna kandidata za naslov sta nemški Magdeburg in španska Barcelona, v polfinalu bo prvega danes izzval še drugi nemški klub Füchse Berlin z Nejcem Cehtetom, Katalonci z Blažem Jancem in Domnom Makucem pa se bodo udarili z danskim Aalborgom.

Barcelona je v četrtfinalu izločila Nantes. Za katalonski klub bosta na nov naslov med evropsko elito upala Janc in Makuc. Za slednjega bo to zadnji nastop za Barcelono, saj se po koncu sezone seli k nemškemu Kielu.

Magdeburg je na "final four" napredoval po zanesljivih zmagah proti Madžarskemu Picku iz Szegeda, premagal ga je s 35:28 in 45:37. V polfinalu ga čaka ponovitev lanskega finala lige prvakov proti lisjakom iz Berlina, za katere od novembrskega prihoda igra Cehte. Lisjaki, za katere je Cehte dosegel en gol na obeh tekmah, so šele po izvajanju sedemmetrovk ugnali Veszprem, potem ko je bilo v seštevku izenačeno na 65:65.

Aalborg in Füchse Berlin lovita prvo lovoriko, Magdeburg šesto, Barcelona pa je na vrhu rokometne piramide z 12 naslovi, od tega sedmimi v tem stoletju.

V prihajajoči sezoni bo v ligi prvakov po novem igralo 24 klubov, ki bodo v prvem delu razdeljeni v šest skupini po štiri, nato pa bo 12 klubov napredovalo in začelo drugi del z dvema skupinama po šest. Štiri ekipe iz vsake skupine bodo napredovale v četrtfinale, od tam pa najboljše štiri čaka zaključni turnir. Star sistem s po osmimi ekipami v dveh skupinah se tako po šestih letih poslavlja. Slovenija je imela nazadnje predstavnika med elito v sezoni 2023/24, ko je zasedba Celja Pivovarne Laško brez osvojene točke končala tekmovanje na zadnjem mestu ligaškega dela.

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