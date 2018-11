dm z iniciativo Rastemo s športom skoraj 600 otrokom omogočil bolj razgibano in zdravo otroštvo

Podjetje dm drogerie markt, ki letos praznuje 25 let, je z vseslovensko iniciativo Rastemo s športom skoraj 600 posameznikom iz različnih krajev po Sloveniji omogočilo bolj razgibano in zdravo otroštvo. S finančno podporo v skupni višini 25 tisoč evrov so v sodelovanju s 24 športnimi organizacijami od začetka junija do konca oktobra izvedli 500 ur brezplačnih športnih aktivnosti. Z Nogometnim klubom Peca in Zdrava Črna pa bodo uspešno sodelovanje podaljšali še do konca decembra. Iniciativo za gibanje so podprli vrhunski slovenski športniki, med katerimi sta tudi Goran Dragić in Primož Roglič. Številni podporniki so obiskali eno od športnih uric in tako še dodatno motivirali mlade športnike.

Vsi otroci bi morali imeti možnost, da se športno udejstvujejo

"Rokometaš Tilen Kodrin, ki je navduševal mlade športnike v Judo klubu Shido v Orli vasi, je nad projektom navdušen: "Vsi otroci bi morali imeti možnost, da se športno udejstvujejo. Takšni projekti so odlični, zato vse čestitke organizatorju." Navdušenja ni skrival niti Marko Milić, prvi slovenski košarkar, ki je zaigral v ameriški profesionalni ligi NBA: "Zelo sem bil vesel povabila, zagovarjam takšne akcije, kjer se lahko pomaga ali na kakršenkoli način druži z otroki." Atletinja Anita Horvat, ki je obiskala urice v Atletskem klubu Brežice, Atletskem klubu Ptuj ter Športnem atletskem društvu Mavrica iz Domžal, pa je povedala: "Super je, saj podjetje dm urice za otroke nudi brezplačno in tako spodbuja zdrav način življenja pri otrocih ter mlade spodbuja h gibanju. Na obisku sem lahko videla, da otroci pri uricah zelo uživajo, koordinatorji pa poskrbijo za raznovrsten program, v katerega vključijo res veliko atletskih vsebin in disciplin."

Tudi udeleženci in starši niso skrivali navdušenja

Devetletna Sara je bila nad izkušnjo v Konjeniškem klubu PIP iz Ljubljane navdušena: "Zelo rada imam živali, prvič sem tudi jahala konja in mi je bilo zelo všeč." Tudi Tristan, ki se je udeleževal športnih uric v domžalskem atletskem klubu, ni skrival navdušenja: "Uric se vedno zelo veselim. Obisk Anite mi je bil zelo všeč. Spoznal sem tudi nekaj novih prijateljev." Prav dm športne urice v Nogometnem klubu Ribnica pa so za nogomet navdušile 12-letno Izzo: "Nogomet sem začela trenirati s projektom dm in bom tudi nadaljevala s treningi. Bilo je super." S projektom so bili zadovoljni tudi predstavniki organizacij, ki so izvajale športne urice, ter starši po vsej Sloveniji. Eden od njih je povedal: "Zelo dober projekt, otroci so radi in redno hodili na urice in kar težko jih je bilo spraviti domov."

Izjemna podpora vrhunskih slovenskih športnikov

Iniciativo za gibanje so podprli vrhunski slovenski športniki, med katerimi so kolesarski as Primož Roglič, vrhunska košarkarja Goran Dragić in Klemen Prepelič ter najboljši slovenski boksar Dejan Zavec. Številni podporniki so v preteklih mesecih tudi obiskali eno od športnih uric in tako še dodatno motivirali mlade športnike.

Med njimi so igralke Rokometnega kluba Krim Mercator Alja Koren, Miša Marinček Ribežl, Tamara Mavsar, Tjaša Stanko ter nekdanja vrhunska rokometašica Deja Doler Ivanović, članice slovenske odbojkarske reprezentance Iza Mlakar, Tina Grudina in Veronika Mikl, karateistka Pia Cesar ter slovenska rekorderka na 400 metrov Anita Horvat. Mlade športnike so spodbujali tudi Aljaž Panjtar in Tilen Kodrin, člana Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, profesionalni borec in trener borilnih veščin Denis Porčič - Chorchyp, Tilen Zajc, aktualni svetovni prvak v kikboksu po verziji WAKO, član Nogometnega kluba Olimpija Aljaž Ivačič, člana Nogometnega kluba Maribor Dino Hotić in Denis Šme, član kluba Nogometna šola Mura Žan Karničnik, vrhunski plavalec Matjaž Markič ter košarkarska legenda Marko Milić. Udeležence športnih uric v Nogometnem klubu Peca in Zdrava Črna, s katerim so pri podjetju dm sodelovanje podaljšali do konca decembra, pa še čaka obisk ultramaratonca Bogomirja Dolenca. Ta jih bo prišel spodbujat v petek, 30. novembra.

Za bolj razgibano otroštvo in mladost

"Ljudje smo ustvarjeni za gibanje in pomembno je, da odraščajoč otrok gibanje privzame kot pomemben del lastne identitete. Športna aktivnost otroku pomaga razviti disciplino, potrpežljivost, samozavest, socialne veščine, nadzirati čustva, pomaga tudi, da zna premagati občasen poraz in se po njem pobrati," je povedal podpornik projekta in predstojnik kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo ljubljanske pediatrične klinike doc. dr. Damjan Osredkar, dr. med. Podobnega mnenja so tudi pri podjetju dm drogerie markt, zaradi česar so se ob svojem 25. rojstnem dnevu povezali s številnimi organizacijami in zagotovili izvajanje brezplačnih športnih uric. "Vseslovenska iniciativa Rastemo s športom je nastala v želji spodbuditi otroke h gibanju, športnemu udejstvovanju in medsebojnemu druženju. Otroci so na žalost pogosto manj motivirani za gibanje kot v preteklosti, zato med njimi prihaja do debelosti, slabše socialne povezanosti in slabše razvitih motoričnih spretnosti. Veseli nas, da smo s športnimi uricami dosegli toliko mladih in jim omogočili strokovno vodeno športno udejstvovanje v prijetni družbi vrstnikov," je ob zaključku projekta povedala Nataša Bogataj, vodja tržnega komuniciranja iz podjetja dm drogerie markt.