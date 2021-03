Presenečenje v Šiški: Aluminij diha za ovratnik prvakom

Zaradi poškodb kar oslabljeni domači nogometaši, med drugim sta manjkala David Brekalo in Mustafa Nukić, so na domačem igrišču doživeli poraz proti predzadnjemu Aluminiju, ki je pogrešal kaznovana Harisa Kadrića in Renata Pantalona. Prva dva medsebojna obračuna sta se končala brez zmagovalca, tudi danes pa je bila tekma izenačena, odločil pa je zadetek Luke Petka, ki je Aluminij na predzadnjem mestu še bolj oddaljil od zadnje Gorice.

Prvi polčas uvodoma ni postregel s posebej razburljivo predstavo, pri domačih je sicer v deseti minuti zadel Milan Tučić, a iz prepovedanega položaja, isti igralec pa je v 15. minuti poskusil še z glavo, a nenevarno. Na drugi strani sta poskusila Aljaž Krefl v 13. in Dohyun Kim v 18. minuti, a tudi njuna strela nista pomenila nevarnosti za Igorja Vekića.

Fotogalerija s tekme v Spodnji Šiški (foto: Grega Valančič / Sportida):

Nevarneje pred gostujočimi vrati je bilo v 29. in 40. minuti, ko je najprej iz bližine poskusil Tučić, nato pa še Andraž Kirm s strelom z glavo, obakrat je bil Luka Janžekovič na mestu. Njegovi soigralci pa so povedli v 35. minuti, ko je po kotu Krefla z glavo zadel Luka Petek.

Uvod drugega polčasa je bil bolj ali manj miren, kar zadeva priložnosti, v 76. minuti pa je dotlej najnevarnejši strel v tem delu igre sprožil Dohyun Kim, a je bil Vekić na mestu. V 82. minuti so imeli domači lepo priložnost za izenačenje, ko je Miha Kancilija streljal v kazenskem prostoru malce z desne strani in žogo poslal le za nekaj centimetrov mimo nasprotne vratnice.

V 86. minuti je po prostem strelu z glavo poskusil Tučić, toda Janžekovič je bil na mestu, že v sodniškem dodatku pa je poskusil še Mitja Križan, a bil malce premalo natančen.

Bravo bo tekmo 27. kroga v gosteh pri Olimpiji igral šele 7. aprila, Aluminij pa bo v soboto gostil Domžale.

Bravo : Aluminij 0:1 (0:1)

KONEC TEKME!

86. do 90. minuta: Glavni sodnik je pokazal tri rumene kartone. Dva na strani gostov in enega tudi pri domačih. Porumenilo so Kancilja, Azemović in Ploj.

82. minuta: V zaspanem drugem polčasu, ko so gostje brez težav držali prednost, je Bravo zapretil šele ob koncu srečanja. Malce z desne strani je lepo udaril rezervist Miha Kancilja, ki je le za las zgrešil za izenačenje. Nekaj sekund kasneje je z glavo poskušal še Tučić, a njegov strel je pristal naravnost v naročju Janžekoviča.

Video: Bravo je bil blizu izenačenja:

50. minuta: Prvo rumeno opozorilo. Rumeni karton je prejel David Flakus Bosilj.

ZAČETEK DRUGEGA POLČASA!

KONEC PRVEGA POLČASA!

41. minuta: Bravo se je po zaostanku podal po izenačenje. Pet minut pred koncem prvega dela je po desni lepo prodrl Loren Maružin, nato pa lepo podal do Andraž Kirm, ki je z glavo odlično streljal, a vseeno preslabo, da bi matiral Janžekoviča. Vratar Aluminija se je izkazal.

Video: izjemna obramba Janžekoviča:

35. minuta: GOOOL! 0:1! Čeprav so bili domači podjetnejši, so prvi zadeli gostje. Po podaji s kota Aljaža Krefla je zadel Luka Petek in povedel goste v vodstvo z 1:0.

Video: zadetek Petka:

29. minuta: Nevarno je bilo pred gostujoči vrati. V kazenski prostor je poslal uporaben predložek Sandi Ogrinec, do strela pa je na koncu prišel Milan Tučić, a Luka Janžekovič se ni dal. Ostalo je pri začetnih 0:0.

Video: priložnost Tučića:

20. minuta: Ekipi sta v prvih 20 minutah kar nekaj poizkušali. Domači so sprožili štiri strele, gostje 2. Pri Bravu sta dva strela šla v okvir gola, pri Kidričanih eden, a za zdaj vratarja resnejšega dela še nista imela.

ZAČETEK TEKME!

Začetni postavi v Spodnji Šiški:

11 💛💙 za našo zadnjo borbo pred reprezentančnim odmorom. MI SMO BRAVO! Objavil/a NK Bravo dne Sreda, 10. marec 2021

Tekmo z NK Bravo začenjamo v naslednji postavi. 💪 #rdecebeli #klubnasihsrc Objavil/a NK Aluminij dne Sreda, 10. marec 2021

Pred tekmo:

Prvoligaška karavana se bo danes najprej ob 15. uri ustavila v Ljubljani, kjer se bosta spopadla Bravo in Aluminij. Mladi ljubljanski klub bo za razliko od Kidričanov lahko zaigral brez zadržkov z najmočnejšimi orožji, saj bo to njegova zadnja tekma pred reprezentančnim premorom. Štajerci bodo konec tedna odigrali tudi tekmo 27. kroga, Bravo pa bo miroval, saj se je mestni derbi z Olimpijo prestavil za mesec dni.

"Pogled na lestvico daje lažen občutek varnosti. Aluminij igra dobro, je zelo čvrst, ima dober blok in odlične prehode po osvojeni žogi. Na tekmah si ustvarjajo veliko priložnosti, zmanjkuje jim samo kanček športne sreče, da bi to tudi rezultatsko oplemenitili. Tega se zavedamo in vemo, da bomo težko rezultatsko uspešni, če mi ne bomo na svojih limitih," je pred dvobojem s predzadnjeuvrščenimi "šumari" previden Dejan Grabić.

V zadnjem nastopu je bil zadovoljen z odzivom varovancev na gostovanju v Sežani, z novim uspehom bi se še bolj oddaljil devetemu mestu (zdaj je na +13) in še lažje zadihal v zadnjih desetih krogih v tej sezoni. Na Krasu je obramba, v kateri je presenetljivo sodeloval tudi sicer napadalec Mitja Križan, obdržala mrežo nedotaknjeno. Danes prihaja v goste tekmec, ki ne dosega veliko zadetkov. Skupno jih je dal le 17, več le od Gorice (16) in kar devet manj od Brava. Aluminij bo v Ljubljani pogrešal Harisa Kadrića, ki bo s tekmo v Spodnji Šiški končno odslužil visoko kazen nenastopanja na petih tekmah, manjkal bo tudi hrvaški branilec Renato Pantalon.

Obramba Aluminija bi lahko imela veliko dela z dvojcem Brava Mustafa Nukić in Milan Tučić, ki je dosegel že deset zadetkov. "Potrebujemo točke, tako se bomo tudi postavili na igrišču in poskušali osvojiti komplet točk. Če bomo to hoteli, pa bomo morali doseči zadetek, kar nam gre trenutno zares slabo od nog, ampak nekje bomo morali prebiti led," napoveduje Oskar Drobne ambiciozno predstavo varovancem, ki jih danes zanimajo vse tri točke. Igrali bodo na najmanjšem igrišču v ligi, ki ima svoje posebnosti. Pričakuje se obračun z ogromno dvoboji na zelenici.