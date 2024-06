Žnidarčič na prvi tekmi v Mezzani šesti

Nejc Žnidarčič je na tretji tekmi za svetovni pokal v spustu na divjih vodah v italijanski Mezzani v preizkušnji klasičnega spusta zasedel šesto mesto. Nastopila sta še Lenart Stanovnik in Matija Preskar, uvrstila sta se na 15. oziroma 16. mesto.

Klasični spust ni najmočnejše orožje uspešnega spustaša Nejca Žnidarčiča, več pričakuje od petkovih in sobotnih sprinterskih preizkušenj. S progo je najhitreje opravil Francoz Augustin Reboul, ki je postavil čas 11:04,23. Na drugo mesto je priveslal Belgijec Leo Montulet, ki je zaostal za osem sekund in 17 stotink, tretji pa je bil Nemec Andreas Heilinger, ki si je nabral osem sekund in 61 stotink zaostanka.

V petek bodo na sporedu kvalifikacije v sprintu na divjih vodah, v soboto pa nato finalne vožnje v tej divjevodaški disciplini.