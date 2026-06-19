V 89. letu starosti je umrl sloviti avstrijski nogometni igralec Hans Buzek, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Nekdanji reprezentant je za Avstrijo zbral 42 nastopov in bil del izbrane vrste na svetovnem prvenstvu leta 1958 na Švedskem.

Nekdanji reprezentant se je vpisal v zgodovino avstrijskega nogometa. V sezoni 1954/55 je postal prvak hkrati s pionirji, mladinsko ekipo in prvo ekipo Dunaja - podvig, ki ostaja edinstven do danes. Leto kasneje je Buzek pri 17 letih in s 33 goli postal najboljši strelec avstrijske lige.

Buzek je za avstrijsko reprezentanco debitiral 30. oktobra 1955 proti Jugoslaviji pri komaj 17 letih in 161 dneh. Desetletja je veljal za najmlajšega reprezentanta v zgodovini Avstrije, dokler David Alaba ni uradno podrl tega rekorda leta 2009.

Na klubski ravni je pustil globok pečat v več tradicionalnih avstrijskih klubih. Leta 1963 je v Badnu pri Dunaju odprl zlatarno, ki jo je vodil do upokojitve leta 1992. Nogometu je ostal predan tudi po koncu igralske kariere in med letoma 1973 in 1977 vodil Baden. Poleg tega je delal tudi kot športni direktor Dunaja.