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Avtorji:
M. P., Pe. M., Š. L.

Sobota,
4. 7. 2026,
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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu kanadska nogometna reprezentanca Francoska nogometna reprezentanca Kylian Mbappe Kylian Mbappe maroška nogometna reprezentanca Ousmane Dembele

Sobota, 4. 7. 2026, 19.10

1 minuta

SP 2026 v nogometu, 24. tekmovalni dan, osmina finala

Silovit začetek Kanade, težave v taboru Francozov #vŽivo

Avtorji:
M. P., Pe. M., Š. L.

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SP 2026 Kanada Maroko | V Houstonu se je s tekmo Kanada - Maroko začel boj za četrtfinale. | Foto Reuters

V Houstonu se je s tekmo Kanada - Maroko začel boj za četrtfinale.

Foto: Reuters

Na svetovnem prvenstvu v nogometu so se začeli boji osmine finala. Najprej se za četrtfinale v Houstonu umerita Kanada in Maroko (19.00), ob 23. uri pa sledi še srečanje Paragvaja in Francije, ki jo po prikazanem trenutno glavni favorit za končni uspeh. Se bodo pa Francozi morali znajti brez pomembnega člena Aureliena Tchouamenija, ki je na treningu začutil bolečino v stegenski mišici.

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota:
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Kanadski selektor: Ne pretiravam, takšna je realnost

Ker Kanada ni osvojila prvega mesta v svoji skupini, izločilne boje ne igra več doma. | Foto: Reuters Ker Kanada ni osvojila prvega mesta v svoji skupini, izločilne boje ne igra več doma. Foto: Reuters Prva vstopnica za četrtfinale se deli v Houstonu, kjer igrata Kanada in Maroko. Maročani, četrti iz zadnjega svetovnega prvenstva in šesta ekipa na Fifini lestvici, imajo po stavnicah vlogo favorita. "To je ekipa, ki dobesedno nima nobenih slabosti," je na petkovi novinarski konferenci dejal selektor Kanade Jesse Marsch. "Ne pretiravam, takšna je realnost." Marsch je pred tekmo odletel celo v Monterrey, da bi si ogledal Maročane, ki so v šestnajstini finala premagali Nizozemsko (4:3 po 11-metrovkah). "Zaradi samozavesti, ki jo je imela ekipa, in odločnosti, s katero so igrali, vemo, da nas čaka velik izziv proti resnično nadarjeni ekipi." Kanada je bila v šestnajstini finala z 1:0 boljša od Južnoafriške republike.

Tekmo je bolj odprla Kanada, ki je neustrašno od prve minute krenila po vodilni zadetek. Prvo lepo priložnost je imel v 10. minuti Tanitoluwa Oluwaseyi, a mu je strel branil Bono.

Paragvaj proti glavnim favoritom, ki bodo pogrešali Tchouamenija

Kylian Mbappe | Foto: Reuters Kylian Mbappe Foto: Reuters Ob 23. uri pa se bosta v Philadelphii pomerila še Paragvaj in Francija. Francija je pod vodstvom Kyliana Mbappeja, ki je na tem prvenstvu pri šestih zadetkih, zaenkrat svoje delo opravila odlično. Potem ko je Francija leta 2018 osvojila naslov in leta 2022 izgubila finale po enajstmetrovkah, upa, da bo postala šele tretja ekipa v zgodovini svetovnih prvenstev, ki se bo uvrstila v tri zaporedne finale, po Zahodni Nemčiji in Braziliji. Čeprav je ta podvig še precej oddaljen, pa so Francozi lahko optimistični, Švedsko so v šestnajstini finala nadigrali s 3:0, podpisali pa so pod svojo četrto zmago v štirih tekmah s 13 doseženimi goli. 

Aurelien Tchouameni v boju za četrtfinale ne bo mogel pomagati Francozom. | Foto: Reuters Aurelien Tchouameni v boju za četrtfinale ne bo mogel pomagati Francozom. Foto: Reuters

Je pa iz tabora galskih petelinov prišla novica, da ne bodo mogli računati na standardnega vezista Aureliena Tchouamenija. V petek je med treningom začutil bolečine v stegenski mišici, poroča francoski RMC. Čas okrevanja 26-letnika francoski mediji ocenjujejo različno. Po poročanju francoske tiskovnega agencije AFP naj bi bil odsoten vsaj teden dni in bi tako izpustil tudi četrtfinale, če se bi Francozi vanj uvrstili. Pri RMC pa so bolj optimistični, namestnik kapetana Mbappeja naj bi bil, če bo šlo vse po načrtih, v primeru uvrstitve v četrtfinale (9. julija) nared za igro. Selektor Didier Deschamps bo namesto Tchouamenija v začetno enajsterico uvrstil Manuja Koneja.

V Paragvaju je po zadnji zmagi vladala norišnica. | Foto: Reuters V Paragvaju je po zadnji zmagi vladala norišnica. Foto: Reuters

Paragvajci, ki so proti Nemčiji zmagali po enajstmetrovkah, dan ob zmagi pa proglasili za državni praznik, so samozavestni. "Paragvaj ni tukaj po naključju. Nemčija je vrhunska ekipa, hkrati imajo Paragvajci južnoameriški DNK, kar pomeni, da jim je nogomet pisan na žogo. Imajo dobre nogometaše in zagotovo ne prideš v osmino finala zgolj po slučaju. "Imamo svoje prednosti in tudi s svojim slogom igre, bomo poskušali otežiti stvari nasprotniku," pa je na drugi strani pred tekmo dejal Enciso. Paragvaj bo danes lovil svojo drugo uvrstitev v četrtfinale v zgodovini. 

Najboljši strelci:

7 – Messi (Argentina)
6 – Mbappe (Francija)
5 – Haaland (Norveška), Kane (Anglija)
4 – Dembele (Francija), Oyarzabal (Španija), Sarr (Senegal), Vinicius Junior (Brazilija)
3 – Balogun (ZDA), Brobbey (Nizozemska), Cunha (Brazilija), David (Kanada), Gakpo (Nizozemska), Havertz (Nemčija), Just (Nova Zelandija), Manzambi (Švica), Quinones (Mehika), Ronaldo (Portugalska), Saibari (Maroko), Undav (Nemčija), Wissa (DR Kongo)

SP 2026, 24. tekmovalni dan, osmina finala:

4. julij, sobota:

Spored osmine finala SP 2006:

Sobota, 4. julij:
19.00 Houston: Kanada - Maroko
23.00 Philadelphia: Paragvaj - Francija

Nedelja, 5. julij:
22.00 New York: Brazilija - Norveška

Ponedeljek, 6. julij:
02.00 Ciudad de Mexico: Mehika - Anglija
21.00 Dallas: Portugalska - Španija

Torek, 7. julij:
02.00 Seattle: ZDA - Belgija
18.00 Atlanta: Argentina - Egipt
22.00 Vancouver: Švica - Kolumbija

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