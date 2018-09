Šele po stampedu hrvaških nogometašev so ga opazili

Yuri Cortez, fotograf agencije AFP, ki so ga hrvaški nogometaši med proslavljanjem zmagovitega zadetka Maria Mandžukića v polfinalni tekmi letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva podrli na tla, zraven pa je ta posnel serijo atraktivnih fotografij, se te dni na povabilo Hrvaške turistične skupnosti mudi na počitnicah pri naših sosedih. "Zanimajo me kraji, kjer so odraščali hrvaški reprezentanti, in zgodovina države, kjer živijo ognjeni," je povedal ob prihodu.

Za 53-letnega v Mehiki živečega Salvadorca Yurija Corteza je slišal le malokdo, sam pravi, da tudi v Salvadorju do zdaj ni bil preveč poznan. A vse to se je spremenilo po polfinalni tekmi letošnjega SP, v kateri so Hrvati v podaljšku z golom Maria Mandžukića strli odpor Anglije, Cortez pa je posnel serijo fotografij bližnjega srečanja s hrvaškimi nogometaši, ki je obkrožila virtualni svet.

"Ljudi zdaj zanima, kaj počnem, kako napreduje moja kariera, mnogi mladi fotografi me sprašujejo za nasvet in pravijo, da jih navdihujem," pravi fotograf, ki z družino te dnmi potuje po najbolj znanih turističnih središčih Hrvaške.

"Zmaga v polfinalu je bila zelo čustvena, to je bil zgodovinski trenutek za Hrvaško. Vesel sem, da sem bil lahko del te zgodbe in da mi jo je uspelo ovekovečiti," je hrvaškim novinarjem pripovedoval fotograf, ki je k sosedom pripotoval na povabilo Hrvaške turistične skupnosti, medtem ko zveze s Hrvaško nogometno zvezo ni imel.

"Nismo v stiku, se bom pa v teh dneh mogoče srečal z nekaterimi predstavniki zveze. Dobrodošlico mi je prek družbenih omrežij zaželel Josip Pivarić," je povedal Cortez. Mandžukić se mu je oddolžil z nogometnim dresom, Luka Modrić in Dejan Lovren sta ga pozdravila preko videa.

Now I have my official jersey as member of the Croatia national team with the number 10. Ahora ya tengo mi Jersey de la selección Croata con el número 10. #ElSalvador #Croacia #Croatia #Football #CroatiaFullOfLife #Salvadoreños pic.twitter.com/IZFYOrfsGd — Yuri Cortez (@YuriYurisky) September 5, 2018

V reprezentanci kockastih, ki so ga navdušili predvsem s svojim ekipnim duhom, mu je najbolj všeč Ivan Rakitić, tudi zato, ker igra za njegov najljubši klub Barcelono.

Cortez je v svoji fotografski karieri fotografiral tudi posledice številnih naravnih katastrof, humanitarnih kriz, ovekovečil pa je tudi številne žalostne trenutke na vojnih območjih

"Imel sem priložnost fotografirati najrazličnejše spopade in izkušnja je vedno drugačna. Na vojnih območjih sta stalno prisotna strah in tesnoba, težko je fotografirati, ker tako boli. Morate razumeti, da gre za situacije, kjer vse ni črno-belo in kjer se je težko postaviti na neko stran. Težko mi je, ko vidim toliko trpljenja med civilnim prebivalstvom."

Na vprašanje, kateri trenutek v njegovi 27-letni fotografski karieri je bil zanj najtežji, je odgovoril, da vojni v Kostariki in Iraku, kjer je bil priča eksploziji bombe, ki je vzela mnogo življenj. "Najtežji so trenutki, ko izgubiš kolege, s katerimi delaš na terenu. V spopadu sem tako izgubil kolega s španske televizije in prijateljico s francoske. Številni so bili tudi ranjeni."

In najlepši trenutek v fotografski karieri? "Proslavljanje konca vojne v Salvadorju (1980-1992). To je bil prav gotovo moj najljubši trenutek."