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Avtor:
STA

Nedelja,
5. 7. 2026,
21.58

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SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Jordanija Jamal Selami Jamal Sellami

Nedelja, 5. 7. 2026, 21.58

1 ura, 11 minut

Jordanci končali sodelovanje s selektorjem

Avtor:
STA

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Jamal Sellami | Jamal Selami ni več trener Jordanije. | Foto Reuters

Jamal Selami ni več trener Jordanije.

Foto: Reuters

Jordanska nogometna zveza JFA je prekinila sodelovanje s selektorjem Jamalom Selamijem, potem ko je članska izbrana vrsta pred kratkim svoje prvo svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi končala s tremi porazi, je poročal Reuters.

"Tvoje potovanje z jordansko reprezentanco se končuje, zahvaljujejo se ti za trud, izrednost predanost in dosego zgodovinskega uspeha, kot je preboj na SP," je objavil predsednik JFA princ Ali bin Al Husein.

Selami je postal selektor Jordanije junija 2024, po uspešnem delu je rojeni Maročan dobil tudi jordansko državljanstvo.

Na SP je Jordanija igrala v skupini z Argentino, Alžirijo in Avstrijo ter imela ob treh porazih razliko v danih in prejetih zadetkih 3:8.

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