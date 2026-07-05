Jordanci končali sodelovanje s selektorjem

Jordanska nogometna zveza JFA je prekinila sodelovanje s selektorjem Jamalom Selamijem, potem ko je članska izbrana vrsta pred kratkim svoje prvo svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi končala s tremi porazi, je poročal Reuters.

"Tvoje potovanje z jordansko reprezentanco se končuje, zahvaljujejo se ti za trud, izrednost predanost in dosego zgodovinskega uspeha, kot je preboj na SP," je objavil predsednik JFA princ Ali bin Al Husein.

Selami je postal selektor Jordanije junija 2024, po uspešnem delu je rojeni Maročan dobil tudi jordansko državljanstvo.

Na SP je Jordanija igrala v skupini z Argentino, Alžirijo in Avstrijo ter imela ob treh porazih razliko v danih in prejetih zadetkih 3:8.

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