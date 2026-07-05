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Avtor:
M. P.

Nedelja,
5. 7. 2026,
20.10

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Zelenortski otoki argentinska nogometna reprezentanca Vozinha sprejem

Nedelja, 5. 7. 2026, 20.10

1 ura, 25 minut

Sprejem za reprezentanco Zelenortskih otokov

Izpadli v osmini finala, a dobili sprejem, kot bi bili prvaki #video

Avtor:
M. P.

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sprejem Zelenortski otoki | Samo poglejte v spodnjem videu, kakšen sprejem so jim pripravili. | Foto Reuters

Samo poglejte v spodnjem videu, kakšen sprejem so jim pripravili.

Foto: Reuters

Trije remiji v skupinskem delu svetovnega prvenstva, neodločeno po 90 minutah tekme šestnajstine finala proti veliki Argentini. Reprezentanca Zelenortskih otok, šele 67. na Fifini lestvici, je spisala najlepšo zgodbo letošnjega mundiala. Proti Lionelu Messsiju in soigralcem je izpadla šele po podaljšku. In tako si je zaslužila veličasten sprejem.

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Vozinha | Foto: Reuters Vozinha Foto: Reuters Na tekmi šestnajstine finala svetovnega prvenstva je podaljšek izsilil Deroy Duarte. Tudi v tem je povedla Argentina - zadel je Lisandro Martinez, Zelenortski otoki pa so izenačili, z izjemnim strelom Sidneyja Cabrala. "Lahko smo ponosni in zadovoljni z vsem, kar smo dosegli. Imamo dobro moštvo. Imamo zelo dobre igralce. Pred celotnim svetom smo dobro zastopali Zelenortske otoke in reprezentanco. Z Argentino smo se enakovredno kosali," je po zadnji tekmi povedal vratar in kapetan Vozinha. Vseeno so bili žalostni, razočarani, zaradi načina, kako se je končalo. Z nesrečnim avtogolom. 

Vozinha in kolegi so se v nedeljo vrnili v domovino. V prestolnici otočja sredi Atlantika, ki ima nekaj več kot pol milijona prebivalcev, v mestu Praia, so jim pripravili parado, kot bi postali svetovni prvaki. Zastave, bobni, ples. Kakšna zabava sredi belega dne! Najbolj neučakani so jih pričakali že na letališču. Poglejte v videu.
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