Trener Denverja bo Srbom pomagal do uvrstitve na OI

Kot piše zveza, se bo Malone reprezentanci in trenerskemu štabu na čelom z Igorjem Kokoškovom, ki je Slovenijo vodil do zlatega odličja na evropskem prvenstvu 2017, priključil takoj po zaključku končnice v NBA. Verjetno lahko predpostavljamo zaradi Nikole Jokića, ki je osrednji košarkar Denverja.

Kvalifikacijski turnirji za zadnja prosta mesta na OI bodo potekali med 23. in 28. junijem.

Srbija pa se bo za prvo mesto, ki edino vodi na OI v Tokio, merila z Dominikansko republiko in Novo Zelandijo, potem pa se bo ta skupina združila s skupino, v kateri so Portoriko, Italija in Senegal.

Slovenski košarkarji pa bodo olimpijske sanje lovili v Kaunasu, kjer jih najprej čakajo Poljaki in Angolci, ob morebitnem uspehu pa v nadaljevanju najboljši ekipi iz skupine z Litvo, Venezuelo in Južno Korejo.

Na olimpijske igre so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.